تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للشيخ عيسى سالم السقطري يوجه فيه رسالة شديدة اللهجة للإمارات، مهددا إياها بعدم جعل أهالي سقطرى يلجأون لأمر لم يكونوا يفكرون بها.

وقال “السقطري” في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، إنهم تفاجأوا بقوات عسكرية إماراتية مدججة بمدرعات ومصفحات تنزل من الطائرات إلى مطار وميناء سقطرى .

وبحسب الفيديو، فقد تساءل “السقطري” عن دوافع هذا التحرك الإماراتي بالقول: لماذا هكذا يا إخوتنا في الإمارات، ماذا رأيتم في جزيرة سقطرى؟، مضيفا:” هل هناك في سقطرى حوثي أو داعش أو قاعدة؟”.

وناشد الشيخ القبلي الإماراتيين بحق الأخوة والاحترام المتبادل أن يرفعوا قواتهم من جزيرة سقطرى بأسرع وقت ممكن، قائلا: لا تجرونا لأمور لا نتمنى أن تكون، في إشارة تهديده لاستخدام السلاح ضدها.

وقال إنهم في الجزيرة اليوم يتكلمون بلغة واحدة: لا يمكن لكم التخطي على السيادة الوطنية في سقطرى واليمن بأكمله، مؤكدا على أن المساس بالسيادة الوطنية خطا أحمر.

وأشار إلى أنهم ليسوا بحاجة إلى أسلحة، أو مدرعات، أو مصفحات، أو جيوش، بل يحتاجون إلى بنية تحتية ومشاريع مياه، وطاقة كهربائية، وتعليم.

الشيخ عيسى بن سالم السقطري شيخ عام قبائل #سقطرى وتحذير شديد وقوي لـ #أبوظبي المحتلة المعتدية على السيادة اليمنية#التائهون_في_الأرض pic.twitter.com/kzzoz75z21 — عبدالله الوذين (@abqatar) May 12, 2018

وتشهد جزيرة سقطرى توترا غير مسبوق بين حكومة الرئيس هادي والإمارات؛ إثر إرسالها مئات الجنود المعززين بآليات عسكرية قدموا على متن خمس طائرات نقل، انتشروا بعد ذلك في مطار الجزيرة ومينائها، وسيطروا عليهما، وقاموا بطرد الموظفين والقوات المحلية المتواجدة فيهما.

ودفع الوجود العسكري في سقطرى، منذ أكثر من عشرة أيام، الحكومة اليمنية إلى تقديمها شكوى لمجلس الأمن الدولي، وحذرت من آثاره السلبية.