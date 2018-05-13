أعربت إيفانكا ترامب، عن شعورها بسعادة كبيرة لأنها ستعود للقدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.

ونشرت إيفانكا صورتها أمام حائط المبكى على “انستغرام” اتبعتها برسالة قائلة: “أعود بسعادة بالغة للقدس.. يشرفني الانضمام إلى الوفد الموقر الذي يمثل الرئيس ترامب وإدارته والشعب الأمريكي في الحفل العظيم لإحياء ذكرى استقلال إسرائيل وافتتاح سفارتنا الجديدة بالقدس”.

وأضافت “أتطلع للاحتفال بالذكرى الـ70 لاستقلال إسرائيل والمستقبل المشرق الذي ينتظرنا”.

وتابعت: “سنصلي من أجل مستقبل لا حدود له للتحالف الأمريكي- الإسرائيلي… سنصلي من أجل السلام”.

وأعلنت الخارجية الأمريكية عن قائمة الحاضرين إلى حفل افتتاح السفارة، والذين سيكون على رأسهم سفير أمريكا في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى وفد من واشنطن يترأسه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته وابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.

كما سيشهد الافتتاح أيضا اجتماعا للوفد الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويتزامن يوم 14 مايو/أيار، مع ذكرى يوم “النكبة” الـ70، والذي تعتبره تل أبيب ذكرى قيامها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، واعتباره القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وسط انتقادات دولية واحتجاجات فلسطينية عديدة، كما أعلن أيضا أنه قد يزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية فيها، ولكن نفى البيت الأبيض ذلك في وقت لاحق.