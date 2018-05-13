شن العميد السابق في المخابرات القطرية شاهين السليطي، هجوما عنيفا على أمير عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في أعقاب في أعقاب إفاقته من سباته العميق وإعلانه عن دعمه لجهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الحفاظ على تماسك المجلس في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية.

وقال “السليطي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معلقا على تصريحات “الزياني”:” القطريين حكومة وشعباً اكثر المتمسكين بمجلس التعاون الخليجي ولكن الأمين العام للمجلس اصبح في مزبلة التاريخ ونرفض وجوده على راس الأمانة لانه ليس أمين ويتلقى تعليماته من حمد عيسى. #صح_النوم_الزياني”.

القطريين حكومة وشعباً اكثر المتمسكين بمجلس التعاون الخليجي ولكن الأمين العام للمجلس اصبح في مزبلة التاريخ ونرفض وجوده على راس الأمانة لانه ليس أمين ويتلقى تعليماته من حمد عيسى. #صح_النوم_الزياني pic.twitter.com/N7x2ro6Vw3 — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 13, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” الغير أمين لمجلس التعاون الخليجي سكت دهراً ونطق كفراً #صح_النوم_الزياني. .. نقتبس من نوادر العرب ونقول لك : اذا لم تكن لي والزمان شرم برم ،،، فلا خير فيك والزمان ترللي. يعني إذلف وإقلب وجهك”.

الغير أمين لمجلس التعاون الخليجي سكت دهراً ونطق كفراً #صح_النوم_الزياني. ..

نقتبس من نوادر العرب ونقول لك :

اذا لم تكن لي والزمان شرم برم ،،، فلا خير فيك والزمان ترللي.

يعني إذلف وإقلب وجهك — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 13, 2018

يشار إلى أنه وبعد سبات عميق قارب على العام والامتناع عن التعليق فيما يخص الأزمة الخليجية، أعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن تقديره لحكمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتكليف الأمانة العامة بالتركيز على العمل المشترك، والدعم الكامل لجهود أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في جهوده لتأكيد أهمية ووحدة وتماسك المجلس.

ودعا “الزياني” في تصريح اعلامي الإعلاميين للمساعدة في تهيئة الظروف لدعم جهود سمو أمير الكويت، وقال : إن أهم أمر لتحييد أي خطر يتمثل في تماسك الشعوب و أن شعوب المجلس متماسكة، ومن خلال تماسك المجلس عبر مؤسساته وتشريعاته، وأسلوب وعملية اتخاذ القرارات فيه.

كما زعم “الزياني” وجود تماسك أمني قوي بين دول مجلس التعاون عبر الاتفاقية الدفاعية المشتركة، وكذلك منظومات قوات درع الجزيرة، والقيادة العسكرية الموحدة، ومركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي الموحد، ومركز العمليات البحرية الموحد، والقوة البحرية 81، والشرطة الخليجية.