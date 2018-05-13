احتفلت زوجة النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي وابنتها “مكة”، بتتويج زوجها بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، وجائزة هداف الدوري.

كما ونزلت “مكة” ابنة محمد صلاح إلى أرض ملعب “أنفيلد” مع والدها، لحظة استلامه للجائزة، وداعبت الكرة أمام الجماهير، وهي ترتدي القميص رقم 11 الخاص بوالدها.

وحقق المصري محمد صلاح، الأحد، لقب هداف الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مع نهاية منافسات المسابقة المحلية.

ونجح صلاح (25 عامًا) في تسجيل هدف في مرمى برايتون في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للمسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

وبهدف اليوم، وصل رصيد صلاح من الأهداف إلى 32 هدفًا بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليكسر سيطرة الأخير على اللقب في الموسمين الماضيين.

بذلك، بات صلاح أول مصري وعربي يحقق لقب هداف “البريمرليغ” وهو إنجاز يضاف إلى رصيده.

وبهدف اليوم، أصبح صلاح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد من مسابقة “البريمرليغ” الذي يتكون من 38 جولة.

وبذلك، أنهى المهاجم المصري شراكته مع كل من آلان شيرار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأورغوياني لويس سواريز، الذين سجلوا 31 هدفًا خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي.

وعادل صلاح رقم الهولندي فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد حيث سجل 44هدفًا موسم 2002- 2003 في قائمة الأكثر تسجيلًا للأهداف من “البريمرليغ” يسجل هذا العدد من الأهداف في جميع المسابقات بموسم واحد.

وأصبح صلاح أيضًا هو خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في مرمى 17 فريقًا مختلفًا بنفس الموسم، حيث أحرز أهدافًا في جميع الفرق باستثناء فريقي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي .