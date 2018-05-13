ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على توفيق عكاشة رئيس قناة “الفراعين”، لتنفيذ حكم حبسه بقضية تزوير شهادة الدكتوراه.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت بحبس توفيق عكاشة سنة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، وتم تأييد الحكم عليه، ورفض الاستئناف المقدم منه على الحكم.

ورحّلت قوات الأمن “عكاشة” إلى دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر شرق محافظة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.

وكان محامٍ مصريّ قد كشف أن عكاشة حاصل على مؤهل من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

وكشفت التحقيقات أن عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أميركية غير معتمدة وموجودة في مصر، وغير مقيد بها، تحمل اسم “ليكوود برادنتون”، إضافة إلى خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضا مذكرة المباحث حول تأكدها من خلال الجهات الرسمية في الخارج بكذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.