شنت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على السعودية بعد إعلان التحالف وصول قوات تابعة للمملكة في اليمن إلى جزيرة “سقطرى”، مؤكدة أن اليمنيين لن يقبلوا باستبدال الاحتلال الاماراتي باحتلال سعودي.

وأعلن التحالف العربي في اليمن اليوم، الأحد، وصول قوات سعودية إلى جزيرة #سقطرى اليمنية، زاعما أن هذا التحرك يأتي ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية الشرعية، والهدف منه هو التدريب والمساعدة.

وقالت “كرمان” في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك رصدته (وطن):”نرفض استبدال الاحتلال الاماراتي لجزيرة سقطرى باحتلال سعودي”

وتابعت مهاجمة النظامين السعودي والإماراتي:”وطالما قلنا انهما وجهان لعملة واحدة بالغة القذارة والرداءة ، وانهما يتبادلان الادوار لتمدير اليمن وفرض الوصاية والهيمنة عليها، واحتلال الاجزاء الحيوية فيها”

واختتمت الناشطة اليمنية منشورها بالقول:”لكن شعبنا سيسقط تلك الوصاية وسيطردهم من كل شبر من ثرى ارضه الطاهرة شر طردة”

وقال عيسى سالم السقطري شيخ عام أبناء سقطرى في محافظة المهرة اليمنية، إن أهالي الجزيرة لن يسمحوا للقوات الإماراتية بأن تتخطى السيادة الوطنية لليمن.

وطالب الشيخ السقطري الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل لإخراج القوة الإماراتية من الجزيرة، وحذر من أن أهالي الجزيرة سيقاتلون حتى “آخر قطرة” من دمائهم كل من يمس سيادة اليمن.

وأكد أن سقطرى ليست بحاجة إلى مدرعات أو جيوش بل إلى البنى التحتية وخدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والتوظيف ودعم المواطنين.

وسقطرى أرخبيل يمني مكون من ست جزر، تحتل موقعا إستراتيجيا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين أبو ظبي والحكومة اليمنية الشرعية، على خلفية وجود قوات الإمارات في أرخبيل سـقطرى.