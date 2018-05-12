أيّام قليلة قبل بدء شهر رمضان المبارك، ومعه تبدأ الفضائيات العربية بعرض احدث الأعمال الفنية على شاشاتها، غير أن الجمهور الذي تابع خلال السنوات الماضية عدداً من تلك الأعمال، لن يتمكن من مشاهدتها هذا العام لأنها خرجت من السباق الرمضاني مبكراً، لظروف وأسباب عديدة.

من أبرز الأعمال الشامية التي تابعها الجمهور بقوة، وارتبط معها، واعتاد حضورها خلال شهر رمضان المبارك تغيب هذا العام، المسلسل الشهير “باب الحارة”، والذي يغيب لأسباب تتعلق بمشكلات لإنتاجه بين شركة قبنض التي اشترت حقوق الجزءين العاشر والحادي عشر من الكاتب مروان قاووق، وبين بسام الملا.

وبعدما تم الإعلان قبل عامين عن اتفاق بين الجهتين عادت الخلافات مجددًا، بينما تم الإعلان أن العمل سيبدأ تصوير أجزائه الجديدة بعد شهر رمضان المقبل ليكون حاضرًا في 2019.

ويغيب كذلك مسلسل “طوق البنات” الذي كان من المفترض أن يتم تصوير جزئه الخامس، غير أن إنتاج شركة قبنض لأكثر من عمل خلال هذا العام، وعدم البدء بتصويره قبل وقت كافٍ استدعيا من الشركة المنتجة تأجيل تصوير جزئه الخامس إلى ما بعد شهر رمضان.

لكن هذا العام، ستكتفي الدراما السورية بـ3 أعمال، أحدها تم تصويره العام الماضي ولم يُعرض، والثاني مواصلة لسلسلة أجزاء سابقة، والثالث له طعم خاص، وهي (عطر الشام3)، (حريم الشاويش)، (جرح الورد – الاسم الجديد لمسلسل “غبار الجوري”).