” وطن-وعد الأحمد”- تراجع نائب مصري عن قرار الإنتحار فى ميدان سيدى أبوالحجاج بالأقصر الذي أعلن عنه سابقاً.

وظهر النائب “محمود أبو الليل” فى فيديو بث مباشر ليقول أن بعض الشخصيات العامة في الأقصر تدخلت من أجل ثنيه عن القرار مثل العمدة ضياء البتيتى والحاج كمال وبعض المخلصين على حد قوله مثل الأستاذ جمال صادق والأستاذ محمود الضوى والحاج حجاج ،وكان الامين العام المساعد لحزب مصر ٢٠٠٠ ” أبو الليل اعلن على صفحته الشخصية في ” فيسبوك” انه قرر الانتحار ( الجمعه) فى ميدان عام لعدم قدرته على محاربة الفساد.

وقال أبو الليل في منشور على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” طالما أن لا أحد يستطيع محاربة الفساد، وعندما تترك الدولة الفاسدين يعملون على قهر الناس وظلمهم فإن الحياة لا قيمة لها.

وأضاف أنه قرر الانتحار بعد أن فشل في إيصال صوت المواطن إلى القيادات وتجاهل وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة ووزير الآثار والسياحة الذين رفضوا كما يقول تشكيل لجنة لمحاربة الفاسدين وكشف النائب ابو الليل أنه اتخذ قراراً بالإضراب عن الطعام وسيلجأ إلى الانتحار (الجمعة) امام المواطنين فى ساحة سيدى ابوالحجاج وختم أنه لا قيمة للحياة داخل الحزب (حزب مصر ٢٠٠٠)

وكان النائب المذكور قد أقام دعوى تحت رقم 6144 لسنة 72 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بشطب أي حزب لم يشارك في العملية الانتخابية، أو أي انتخابات محلية أو تشريعية أو نقابية، وحرمان أي موظف لم يشارك فى العملية الانتخابية من تولية مناصب قيادية رداً على حث بعض الأحزاب المواطنين على عدم المشاركة بسبب غياب الدور الوطني الذي تأسست من أجله وفي مقدمته توعية المواطنين. -بحسب ما نقل موقع “التحرير” المصري-.