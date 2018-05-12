نشرت صفحة “سقطرى اليوم” على موقع التواصل تويتر، صورا لمساعدات أرسلتها سلطنة عمان إلى أهالي جزيرة “سقطرى” لضرب الحصار الذي فرضه “عيال زايد” على الجزيرة بعد سيطرت قوات الإمارات هناك على منشآت وأهداف حيوية بالجزيرة.

علاقة وروابط أخوية وإجتماعية تربط #سقطرى مع #سلطنة_عمان أكثر من أي دولة خليجية أخرى .

سلطنة عمان ادخلت السقاطرة في وظائف كبرى في الدولة ومنها الجيش والأمن والكثير من الوظائف pic.twitter.com/oNuOpQBuih — #سقطرى اليوم (@sokatar4) May 11, 2018

وتظهر الصور المنشورة اسطوانات غاز وسلال طعام وأغذية، حملتها الطائرات العمانية إلى الجزيرة اليمنية التي تشهد أزمة طاحنة.

سلطنة_عُمان كانت ولا زالت وستظل سند لجزيرة #سقطرى وابنائها فهي السباقة دايما في كل خير وبصماتها في كل شبر من أرض الجزيرة علاقتنا بهم أخوية ومبنية على أسس وروابط أخوية وإجتماعية وثقافية ولن ننسى جميلكم ماحيينا #سلطنة_عمان #قابوس_بن_سعيد #سقطرى_روح_اليمن pic.twitter.com/7APuGcQZpP — #سقطرى اليوم (@sokatar4) May 11, 2018

يشار إلى أنه في الثاني من مايو الجاري، أرسلت الإمارات قوات عسكرية إلى جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية الواقعة في المحيط الهندي على بعد 300 كم من سواحل محافظة المكلا الجنوبية. إجراء عدته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عملا عدائيا يستهدف سيادتها على ترابها الوطني.

وتزامنت هذه الأحداث مع زيارة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر للجزيرة لوضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع التنموية.

وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية هذه الخطوة من جانب الإمارات في بيان رسمي صدر الأحد ووصفت نشر القوات العسكرية في الجزيرة “بغير المبرر” وأدانت عدم التنسيق معها بوصفها صاحبة السيادة الشرعية على الجزر؛ خاصة بعد سيطرة القوات الإماراتية على جميع المرافق الحيوية بالجزيرة، المطار والموانئ ومقر الحكومة.

وعلى إثر نشوب الخلاف الإماراتي اليمني، أرسلت السعودية وفدا عسكريا برئاسة اللواء أحمد الشهري للجزيرة لاحتواء الخلاف المتفاقم بين المتحالفين لكن جهوده لم تكلل بالنجاح.