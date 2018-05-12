نشرت صفحة “سقطرى اليوم” على موقع التواصل تويتر، صورا لمساعدات أرسلتها إلى أهالي جزيرة “سقطرى” لضرب الحصار الذي فرضه “عيال زايد” على الجزيرة بعد سيطرت قوات الإمارات هناك على منشآت وأهداف حيوية بالجزيرة.

 

 

وتظهر الصور المنشورة اسطوانات غاز وسلال طعام وأغذية، حملتها الطائرات العمانية إلى الجزيرة اليمنية التي تشهد أزمة طاحنة.

 

 

يشار إلى أنه في الثاني من مايو الجاري، أرسلت الإمارات قوات عسكرية إلى جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية الواقعة في المحيط الهندي على بعد 300 كم من سواحل محافظة المكلا الجنوبية. إجراء عدته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عملا عدائيا يستهدف سيادتها على ترابها الوطني.

 

وتزامنت هذه الأحداث مع زيارة رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر للجزيرة لوضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشاريع التنموية.

 

وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية هذه الخطوة من جانب الإمارات في بيان رسمي صدر الأحد ووصفت نشر القوات العسكرية في الجزيرة “بغير المبرر” وأدانت عدم التنسيق معها بوصفها صاحبة السيادة الشرعية على الجزر؛ خاصة بعد سيطرة القوات الإماراتية على جميع المرافق الحيوية بالجزيرة، المطار والموانئ ومقر الحكومة.

 

وعلى إثر نشوب الخلاف الإماراتي اليمني، أرسلت وفدا عسكريا برئاسة اللواء أحمد الشهري للجزيرة لاحتواء الخلاف المتفاقم بين المتحالفين لكن جهوده لم تكلل بالنجاح.