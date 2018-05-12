ذكرت وكالة “سبأ” التي تديرها جماعة الحوثي، أن قرارا صدر بخصوص ثروة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

ووفقا لما ذكرته الوكالة، فقد أصدر مهدي المشاط، خليفة صالح الصماد، في رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قرارا يقضي بتسليم الأموال التي تم العثور عليها بمنزل صالح إلى البنك المركزي بصنعاء، لافتة إلى أن ذلك ياتي تنفيذا لتوجيهات الصماد.

وكان الصماد، الذي قتل في غارة جوية للتحالف الشهر الماضي، قد أصدر قرارا بضم الأسلحة والعتاد الذي وجد بحوزة علي عبدالله صالح إلى وزارة الدفاع، في حكومة “أنصار الله”.

وكانت الجماعة أعلنت العثور على كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في منزل صالح بعد يومين من مقتله في شهر ديسمبر/ كانون الثاني من العام الماضي.

ونقلت وكالة “سبأ” حينها عن مصدر في حكومة الجماعة أنه “تم ضبط كميات من الذهب والفضة، ومبالغ نقدية في بيت علي عبدالله صالح”.

وأشار المصدر في تصريح للوكالة، إلى أن الجهات الرسمية مستمرة في البحث عن أي أصول أو ممتلكات تعود لصالح، محذرا: “أي جهة أو شخص يخفي أو يحتجز أي أموال أو ممتلكات، فإن عليه المبادرة وسرعة تسليمها، أو يعرض نفسه للمساءلة”.