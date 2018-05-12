رفض أحد علماء الأزهر الشريف، ما أعلنته الراقصة المصرية “سما المصري”، حول تقديمها برنامجاً دينياً في شهر رمضان، معتبراً أن “ما يحدث من علامات الساعة”.

وقال ​الشيخ ياسر القاضي إنّ “ما يحدث من علامات الساعة ان يتحدث الفنان والمغني والراقصات في أمور الدين”.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، دعا القاضي أعضاء مجلس النواب، الى إصدار تشريع تطبيق من شأنه ان يمنع الفنانين التحدّث في الأمور الدينية.

وكانت الفنانة سما المصري أعلنت مؤخراً عن تقديمها لبرنامج ديني وإجتماعي في رمضان، حيث نشرت لها مجموعة من الصور بدت فيها ترتدي الحجاب من وحي البرنامج.

في السياق نفسه، ظهرت سما المصري في صورة جريئة، نشرتها، وظهرت فيها مستلقية بفستان ازرق قصير وضيق، وهددت المصري بالإنتحار بلعبة “الحوت الأزرق”.

وعلّقت “سما” على الصورة قائلة: “هانتحر بالحوت الازرق عشان ترتاحوا…..طب والنبي دا كلام يتكتب في الصحافه؟؟…..طب اعمل ايه انا عشان اريح الناس والبشر مني؟؟…انتحر ياناااس…انتحر…حاااضر هانتحر بس بعد العيد عشان اجيب لكم شلل في رمضان قبل ما موت”.