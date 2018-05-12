تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت سخرية واسعة، من اجتماع لحاكم دبي محمد بن راشد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في لندن، حيث ظهر “ابن راشد” بملابس غير متناسقة ومضحكة.
وتظهر الصور المتداولة حاكم دبي وهو يجلس مع “ملك جزيرة الرتويت”، وقد ارتدى (سروال واسع وجاكت رث الهيئة تحته تيشرت تظهر منه الفانلة الداخلية).
ركزوا..على صورة البلشتيه
حاطين علبة الكلينكس على سلة الزباله
تلومونا..يوم نمرمط فيهم القاع..؟؟
تلومونا..يوم نتمسخر عليهم..؟؟
تلومونا..يوم نقول عنهم خمه..؟؟
تلومونا..يوم نقول عنهم هيلق..؟؟ pic.twitter.com/jB3waGZUGp
— بوغانم (@hassanalishaq73) May 11, 2018
كما تظهر الصور ارتداء محمد بن راشد لـ”شبشب” أكد البعض أنه من نوع نسائي ذو الكعب العالي.
يارجال شف ام الامارات وش لابسه لابسه نعال نسائيه ام كعب😂😂 ( الله يعزكم ) 😂😂 pic.twitter.com/VSHlulWevQ
— فيصل القحطاني🇶🇦 (@qatar_F9) May 11, 2018
وأثارت هذه الصور سخرية واسعة على مواقع التواصل، وتندر النشطاء على منظر “ابن راشد” الذي يتعمد إرتداء هذه الأزياء الغريبة والغير متناسقة دائما.
لو كنا في زمن عدل كان مفروض دول يبيعوا سمك في السوق
— د نسمة الاشقر (@jnZ8ZcTG6ZpLUhH) May 12, 2018
ركزوا..على صورة البلشتيه
حاطين علبة الكلينكس على سلة الزباله
تلومونا..يوم نمرمط فيهم القاع..؟؟
تلومونا..يوم نتمسخر عليهم..؟؟
تلومونا..يوم نقول عنهم خمه..؟؟
تلومونا..يوم نقول عنهم هيلق..؟؟ pic.twitter.com/jB3waGZUGp
— بوغانم (@hassanalishaq73) May 11, 2018
لا تنسي يا ولد العم كل واحد يرجع لاصله
الاصل زبالة
— قطر (@flewer2022) May 11, 2018
الكشخه مالة زباله باكستاني على بنقالي الفانيله البيضاء محلط pic.twitter.com/Bkg9Il8pnx
— (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) May 12, 2018
أم الامارات في كامل أناقتها 👇🏻😂😂😂 pic.twitter.com/9pfr9mZPB6
— شمس النهار (@AlsarabBma) May 11, 2018
يشار إلى أن محمد بن راشد، شهد أمس سباق كأس “ويندسور” الملكي للقدرة في بريطانيا، بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي التقاه على هامش السباق.
وأمس، الجمعة تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر مظاهرات غاضبة تجوب شوارع بريطانيا وتندد بزيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، التي بدأت اليوم.
ويظهر المقطع المتداول متظاهرون يهتفون ضد ملك البحرين ويحملون لافتات تندد بهذه الزيارة كتب عليها أن حمد بن عيسى غير مرحب به في بريطانيا.
ناشطون يتظاهرون ضد زيارة ملك #البحرين لـ #بريطانيا https://t.co/kEYrFCPorI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2018
وكان تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا قد دعا في بيان أول أمس السلطات البريطانية إلى اعتقال ملك البحرين فور وصوله إلى لندن بسبب ما وصفوه بانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرين أن استقبال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لملك البحرين لا يخدم مصالح المملكة المتحدة.
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