تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت سخرية واسعة، من اجتماع لحاكم دبي محمد بن راشد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في لندن، حيث ظهر “ابن راشد” بملابس غير متناسقة ومضحكة.

وتظهر الصور المتداولة حاكم دبي وهو يجلس مع “ملك جزيرة الرتويت”، وقد ارتدى (سروال واسع وجاكت رث الهيئة تحته تيشرت تظهر منه الفانلة الداخلية).

ركزوا..على صورة البلشتيه

حاطين علبة الكلينكس على سلة الزباله

تلومونا..يوم نمرمط فيهم القاع..؟؟

تلومونا..يوم نتمسخر عليهم..؟؟

تلومونا..يوم نقول عنهم خمه..؟؟

تلومونا..يوم نقول عنهم هيلق..؟؟ pic.twitter.com/jB3waGZUGp — بوغانم (@hassanalishaq73) May 11, 2018

كما تظهر الصور ارتداء محمد بن راشد لـ”شبشب” أكد البعض أنه من نوع نسائي ذو الكعب العالي.

يارجال شف ام الامارات وش لابسه لابسه نعال نسائيه ام كعب😂😂 ( الله يعزكم ) 😂😂 pic.twitter.com/VSHlulWevQ — فيصل القحطاني🇶🇦 (@qatar_F9) May 11, 2018

وأثارت هذه الصور سخرية واسعة على مواقع التواصل، وتندر النشطاء على منظر “ابن راشد” الذي يتعمد إرتداء هذه الأزياء الغريبة والغير متناسقة دائما.

لو كنا في زمن عدل كان مفروض دول يبيعوا سمك في السوق — د نسمة الاشقر (@jnZ8ZcTG6ZpLUhH) May 12, 2018

ركزوا..على صورة البلشتيه

حاطين علبة الكلينكس على سلة الزباله

تلومونا..يوم نمرمط فيهم القاع..؟؟

تلومونا..يوم نتمسخر عليهم..؟؟

تلومونا..يوم نقول عنهم خمه..؟؟

تلومونا..يوم نقول عنهم هيلق..؟؟ pic.twitter.com/jB3waGZUGp — بوغانم (@hassanalishaq73) May 11, 2018

لا تنسي يا ولد العم كل واحد يرجع لاصله

الاصل زبالة — قطر (@flewer2022) May 11, 2018

الكشخه مالة زباله باكستاني على بنقالي الفانيله البيضاء محلط pic.twitter.com/Bkg9Il8pnx — (دانا)عين اخوها (@calmqueenq) May 12, 2018

أم الامارات في كامل أناقتها 👇🏻😂😂😂 pic.twitter.com/9pfr9mZPB6 — شمس النهار (@AlsarabBma) May 11, 2018

يشار إلى أن محمد بن راشد، شهد أمس سباق كأس “ويندسور” الملكي للقدرة في بريطانيا، بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي التقاه على هامش السباق.

وأمس، الجمعة تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر مظاهرات غاضبة تجوب شوارع بريطانيا وتندد بزيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، التي بدأت اليوم.

ويظهر المقطع المتداول متظاهرون يهتفون ضد ملك البحرين ويحملون لافتات تندد بهذه الزيارة كتب عليها أن حمد بن عيسى غير مرحب به في بريطانيا.

وكان تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا قد دعا في بيان أول أمس السلطات البريطانية إلى اعتقال ملك البحرين فور وصوله إلى لندن بسبب ما وصفوه بانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرين أن استقبال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لملك البحرين لا يخدم مصالح المملكة المتحدة.