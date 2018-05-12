تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا أثارت سخرية واسعة، من اجتماع لحاكم مع ملك آل خليفة في لندن، حيث ظهر “ابن راشد” بملابس غير متناسقة ومضحكة.

 

وتظهر الصور المتداولة وهو يجلس مع “ملك جزيرة الرتويت”، وقد ارتدى (سروال واسع وجاكت رث الهيئة تحته تيشرت تظهر منه الفانلة الداخلية).

 

 

كما تظهر الصور ارتداء محمد بن راشد لـ”شبشب” أكد البعض أنه من نوع نسائي ذو الكعب العالي.

 

 

وأثارت هذه الصور سخرية واسعة على مواقع التواصل، وتندر النشطاء على منظر “ابن راشد” الذي يتعمد إرتداء هذه الأزياء الغريبة والغير متناسقة دائما.

 

 

 

 

 

 

يشار إلى أن محمد بن راشد، شهد أمس سباق كأس “ويندسور” الملكي للقدرة في بريطانيا، بحضور حمد بن عيسى آل خليفة الذي التقاه على هامش السباق.

 

وأمس، الجمعة تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر مظاهرات غاضبة تجوب شوارع بريطانيا وتندد بزيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، التي بدأت اليوم.

 

ويظهر المقطع المتداول متظاهرون يهتفون ضد ملك البحرين ويحملون لافتات تندد بهذه الزيارة كتب عليها أن حمد بن عيسى غير مرحب به في بريطانيا.

 

 

وكان تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا قد دعا في بيان أول أمس السلطات البريطانية إلى اعتقال ملك البحرين فور وصوله إلى لندن بسبب ما وصفوه بانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرين أن استقبال ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لملك البحرين لا يخدم مصالح المملكة المتحدة.