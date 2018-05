سادت حالة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية، بعد كشف المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، الأربعاء، الماضي عن رسالةٍ سرية أرسلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إلى دولٍ في الشرق الأوسط، ما أثار تساؤلاتٍ حول كيفية معرفة خامنئي بما يدور في مراسلات “ترامب” السرية.

وبعد يوم من إعلان “ترامب” نيته الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران التي وقعت في 2015، كتب “خامنئي” تغريدة ادعت أن “ترامب” كتب رسالة وجهها إلى قادة دول الخليج قبل بضعة أيام طالبتهم بأن يفعلوا المزيد في المنطقة، وذكر أن “ترامب” قال في رسالته: “لقد أنفقت 7 تريليون دولار ويجب أن تفعلوا شيئاً في المقابل”.

A few days ago Trump wrote a letter to leaders of #PersianGulf states, which was revealed to us. He wrote: "I spent $7 trillion and you must do something in return." The U.S. wants to own humiliated slaves.

