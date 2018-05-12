كشف الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين عن مفاجأة جديدة ستشهدها مراسم تدشين سفارة أمريكا في ​القدس​ الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن شخصيات عربية وخليجية هامة ستحضر هذا الافتتاح.

ونقل “كوهين” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) عن مصدر إسرائيلي وصفه بـ “نافذ جدا” قوله بان شخصيات عربية وخليجية سوف تشارك في حفل نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وتعهد الصحافي الإسرائيلي بنشر تفاصيل وأسماء وصور تلك الشخصيات في القريب العاجل.

مصدر إسرائيلي نافذ جداً : شخصيات عربية وخليجية سوف تشارك في حفل نقل السفارة الأميريكية 🇺🇸 الى أورشليم عاصمة إسرائيل 🇮🇱 الأبدية .. ، تفاصيل وأسماء وصور بالقريب العاجل نوافيكم بها من حقكم الإطلاع والتصفيق لنا بحرارة ✌🏻😃 — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) May 10, 2018

وأعلن السفير الأميركي لدى ​إسرائيل​ ​ديفيد فريدمان​ أن الرئيس ​دونالد ترامب​ سيأذن بانطلاق مراسم تدشين السفارة في ​القدس​ الثلاثاء المقبل، وسيلقي كلمته في هذه المناسبة عبر الفيديو.

وأشار إلى “أننا في غاية السرور وننتظر بفارغ الصبر المشاركة في هذا الحدث التاريخي”، لافتاً إلى أن “الرئيس حسب علمي سيتحدث إلى المدعوين عبر الفيديو”.

وأوضح أنه يتوقع مشاركة “800 شخصية” في هذه المراسم، بينها أعضاء وفد كبير من ​الكونغرس الأميركي​، مشيرا إلى أن إقامة السفير ستكون في مقر القنصلية المؤقت في القدس، ريثما ينتهي تشييد مبنى السفارة الجديد.

وأكد أننا “مقتنعون بأن هذا القرار يخلق على المدى الطويل فرصة لتقدم السلام استنادا إلى وقائع وليس إلى تخيّلات، ونحن متفائلون نسبيا بأن هذه العملية ستؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستقرار”.

وذكر أنه سينوب عن ترامب إلى هذه المراسم مساعد وزير الخارجية جون سوليفان، الذي سترافقه ​إيفانكا ترامب​ وزوجها ​جاريد كوشنر​ مستشار البيت الأبيض.