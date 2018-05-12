تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، يظهر رد فعل المواطنين داخل مترو الأنفاق في مصر باليوم الثاني، عقب الزيادة الكارثية التي أقرها نظام “السيسي” بأسعار التذاكر ووصلت 250%.

ويظهر المقطع المتداول تجمهر للمواطنين داخل أحد المحطات، حيث قاموا بتعطيل حركة القطار ومنعه من السير اعتراضا على على زيادة الأسعار.

وبرز في المقطع المصور مواطن انفجر غضبا ويصرخ بأعلى صوته مطالبا المتواجدين بالتظاهر وإعلان غضبهم.

#مش_هركب_مترو_الانفاق

الناس غلابة هتعمل ايه !!

غضب المواطنين من رفع اسعار التذاكر وإحتجاجات داخل #المترو pic.twitter.com/qrxweSb9Zu — قلم لا يجامل البشر (@Paz999999) May 12, 2018

واشتعلت مواقع التواصل اليوم في مصر، بعد التطبيق الفعلي للزيادة في أسعار تذاكر المترو وسادت حالة من الغضب العارم والتي تنذر بكارثة قريبة في مصر.

ورفعت مصر أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في القاهرة بنسبة 250% بدءا من أمس، الجمعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتعد هذه الزيادة في أسعار تذاكر المترو الثانية خلال أقل من عام.

وأشار بيان لوزارة النقل المصرية، نقلته الوكالة، إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وكان الركاب يدفعون مبلغ جنيهين مصريين في شبكة المترو التي تعمل بنظام التذكرة الموحدة، حتى لو غيروا القطار(مسار المحطات لمسار آخر)، وبمعزل عن عدد المحطات في رحلتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة المصرية لفرض إجراءات تقشفية ترتبط باتفاقية وقعتها مصر في عام 2016 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وقد أثارت الحكومة غضب سكان العاصمة المصرية، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو العام الماضي.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا، أظهر رد فعل عنيف للمصريين على هذا القرار.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مظاهرات غاضبة داخل المترو حيث تجمهر المواطنون داخل المحطات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة والنظام.

ووصل غضب المواطنين الذين اعترضوا على هذه الزيادة المجحفة، إلى سب “السيسي” بألفاظ بذيئة وترديد هتافات خارجة ضده.

ويستخدم المترو، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما.

وعلقت الإعلامية المصرية آيات عرابي، على هذه الزيادة الكارثية بأسعار التذاكر، مشيرة إلى ان هذا القرار هو أحد أكبر الضربات الاقتصادية “التي وجهتها عصابة الانقلاب للشعب”. حسب قولها.

وقالت “عرابي” التي تحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل، إن هذا القرار يعني إفقار ملايين المصريين بضغطة زر.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ(وطن)، أنه إن لم يثر المصريون الآن فلن يتوقف العسكر عند هذا الحد.

واستشهدت الإعلامية المصرية بـ”انتفاضة الخبز”عام 1977؛ حينما تظاهر المصريون رفضا للقرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الرئيس الراحل أنور السادات، برفع أسعار سلع أساسية مثل الخبز والشاي والأرز والسكر واللحوم والمنسوجات، وغيرها من السلع الضرورية بنسبة تصل إلى الضعف.

وقالت:”السادات تراجع عن قرارات الغلاء بضغط الشارع رغم إنه لم يأت بانقلاب”.

وتابعت موضحة:”لو سكت الناس على هذا القرار لتبعته قرارات أخرى أشد المسألة هنا صراع إرادات بين الشعب والعسكر”