في واقعة مريبة ويستبعد أن تكون مصادفة، التقى سفير الإمارات في أمريكا يوسف العتيبة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة في مطعم “كافي ميلانو” بحي جورج تاون في العاصمة واشنطن.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” أن “العتيبة” وأيضا سفير البحرين عبد الله بن راشد آل خليفة، التقيا “نتنياهو” في مطعم بواشنطن في مارس الماضي.

وأضافت الوكالة أن السفير الإماراتي لدى واشنطن استضاف نظيره البحريني إلى جانب المستشار الأميركي والمسؤول في وزارة الخارجية براين هوك وعدد من الصحفيين الأميركيين، في مطعم “كافي ميلانو” بحي جورج تاون في العاصمة واشنطن.

وكان العتيبة على علم بوجود نتنياهو في المطعم نفسه، فطلب من مدير المطعم أن يدعوه هو وزوجته سارة إلى طاولته، حيث تبادلا الحديث.

وبحسب الوكالة، فقد أجاب “نتنياهو” عن أسئلة الحاضرين على طاولة السفير الإماراتي، وكانت تتعلق بموضوعات منها الملف الإيراني، في حين رفضت كل من سفارتي إسرائيل والإمارات التعليق على الخبر.

ومن واشنطن، قال محرر الشؤون السياسية في صحيفة بوليتيكو دانيال ليبمان للجزيرة إن من النادر عقد مثل هذا النوع من اللقاءات، حيث تعتبر دول المنطقة إسرائيل عدوا، لكن هناك قواسم مشتركة بينها وعلى رأسها الملف الإيراني وانتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أنه يمكن للعرب وإسرائيل العمل معا لمواجهة إيران وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لافتا إلى أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي سيصل اليوم إلى القدس لافتتاح السفارة الأميركية هناك -يوم الاثنين- وسيسعى لبناء الثقة وإحياء عملية السلام، بحسب رأيه.