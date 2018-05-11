تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا تظهر قيام شركة ألمانية لصناعة لصناعة المشروبات الكحولية بوضع أعلام الدول المشاركة في مونديال “روسيا2018” على زجاجات البيرة.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد علم السعودية بشعاره “لا إله إلا الله” على زجاجات البيرة التي يتم بيعها الآن في روسيا مع قرب انطلاق المونديال في شهر يونيو/حزيران المقبل.

المشروبات الكحولية لمونديال روسيا القادم من انتاج شركة EICHBAUM الألمانية ، أشرب بيرة وتذكر بلاد الوحي pic.twitter.com/0RUHUpvwRO — تَعَجُّب ! (@taejab2) ١٠ مايو ٢٠١٨

جديرٌ بالذكر أن منتخب السعودية تأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2006، بعد فوزه على ضيفه الياباني 1-صفر في الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا إلى مونديال 2018 في سبتمبر/أيلول الماضي.