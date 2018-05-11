براءة طفل مصري من تهمة تقبيل زميلته

أثار حُكم محكمة مصرية ببراءة طفل يبلغ من العمر (4 سنوات)، من تهمة “تقبيله” زميلته في دار الحضانة، سخرية واستنكار المصريين.

ووقعت الحادثةُ في إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

وقال محمد حمادة، محامي الطفل، إن والد الطفلة حرر محضرا اتهم فيه الطفل بتقبيل ابنته، وأن النيابة العامة أحالت المحضر لمحكمة الجنح.

وأضاف المحامي أن محكمة الجنح قضت بعدم الاختصاص، وأحالت القضية لمحكمة أحداث حوش عيسى، التى قضت ببراءة الطفل بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية حدوث الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2017، حين تقدم والد الطفلة ببلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، يتهم فيه الطفل بالتحرش بابنته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والد الطفل إن والد الطفلة قدم البلاغ بسب خلافات مع جدة ابنه، التي تشغل مقعد عضو في مجلس إدارة المدرسة.