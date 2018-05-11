في واقعة تعكس سبب إشادة السفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد غوفرين في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لاحتلال فلسطين في فندق الريتز كارلتون قبل يومي، كشف مصدر دبلوماسي غربي، أن كلا من السفير السعودي الجديد لدى القاهرة أسامة نقلي، الذي وصل إلى مصر في 25 إبريل/نيسان الماضي، خلفًا للسفير أحمد القطان والسفير البحريني راشد بن عبد الرحمن آل خليفة قد حضرا الاحتفال.

وقال المصدر الدبلوماسي الغربي، إأنه شاهد السفير السعودي وهو يصافح السفير الإسرائيلي لدى القاهرة “غوفرين”، وجلس يتحدث معه لفترة طويلة، قبل أن يلحق به السفير البحريني راشد بن عبد الرحمن آل خليفة.

ونفى المصدر حضور أيا من وزراء الإعلام العرب للحفل الذي أقيم في الفندق ذاته الذي ضم عدداً كبيراً من وزراء الإعلام العرب والمسؤولين المشاركين في الدورة التاسعة والأربعين لوزراء الإعلام العرب.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن مندوبين من وزارة الخارجية المصرية ومندوبين من الاستخبارات العامة حضروا الحفل، نافياً حضور أي من الشخصيات الإعلامية الرسمية البارزة، بعدما صدرت توجيهات بعدم حضورهم، بحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

وكان السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين قد أشاد في كلمته خلال الحفل بـ”ابن سلمان”، قائلا إن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصبح شريك إسرائيل في مشاريع بلورة حقائق جديدة في المنطقة”.

وتابع: “نلاحظ تغييراً في معاملة الدول العربية لإسرائيل، إذ باتت لا تعتبرنا عدواً بل شريكاً في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي”.

وأردف سفير دولة الاحتلال: “كان الاعتقاد يسود في الماضي بأن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لمصلحة طرف على حساب الطرف الثاني، ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة، بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثماراً يربح منها الجميع، وتشكل اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها أخيراً (مع مصر) والتي تخدم مصالح الطرفين دليلا على هذه الثمار”.