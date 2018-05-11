تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، أظهر رد فعل عنيف للمصريين على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة مخيفة وصلت 250%.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، مظاهرات غاضبة داخل المترو حيث تجمهر المواطنون داخل المحطات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة والنظام.

ووصل غضب المواطنين الذين اعترضوا على هذه الزيادة المجحفة، إلى سب عبد الفتاح السيسي بألفاظ بذيئة وترديد هتافات خارجة ضده.

واشتعلت مواقع التواصل اليوم في مصر، بعد التطبيق الفعلي للزيادة في أسعار تذاكر المترو وسادت حالة من الغضب العارم والتي تنذر بكارثة قريبة في مصر.

ورفعت مصر أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في القاهرة بنسبة 250 في المئة بدءا من يوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وتعد هذه الزيادة في أسعار تذاكر المترو الثانية خلال أقل من عام.

وأشار بيان لوزارة النقل المصرية، نقلته الوكالة، إلى أن سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات سيبلغ ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وكان الركاب يدفعون مبلغ جنيهين مصريين في شبكة المترو التي تعمل بنظام التذكرة الموحدة، حتى لو غيروا القطار، وبمعزل عن عدد المحطات في رحلتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة المصرية لفرض إجراءات تقشفية ترتبط باتفاقية وقعتها مصر في عام 2016 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وقد أثارت الحكومة غضب سكان العاصمة المصرية، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو العام الماضي.

ويستخدم المترو، الذي يربط بين مناطق القاهرة الكبرى، أكثر من ثلاثة ملايين راكب يوميا منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما.