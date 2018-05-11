أثارت تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد التي أعطى فيه الحق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف البلاد العربية.

وردا على هذه التصريحات، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني “، شنوه فيه هجوما عنيفا عليه معلنين تبرؤهم منه ومن تصريحاته الشاذة غير المبررة، مؤكدين بأنها تحمل تشجيعا لإسرائيل في ممارسة عنصريتها وقتلها للفلسطينيين.

ما تستحي على وجهك تدافع عن الصهاينة المجرمين؟ ألا تخجل من أمهات شهداء فلسطين؟ كيف ستلاقي الله وأنت دافعت عن الصهاينة أعداء الله وقتلة أطفال فلسطين ولبنان؟

أنت لا تمثل #البحرين والبحرينيين منك براء

#خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني

#Bahrain — Ex-MP Jalal Fairooz (@JalalFairooz) ١٠ مايو ٢٠١٨

#خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني

العرب والمسلمين براء منكم وصل بك الوقاحة ان تبرر الموقف الصهيوني حتى وسائل الاعلام الغربية مستغربين حماسك كم كنت اتمنى هذا الحماس لنصرة الاسلام والعرب ولكن الخيانة تسري في عروقك

واسفاه pic.twitter.com/ZKCKInElVc — ابن قطر (@ebnqataralmulla) ١٠ مايو ٢٠١٨

لقد سقطت الأقنعة والمهم بأن (( شعوب )) الأمة الأسلامية شاهدت الآن ما هو سبب حصار #قطر وما هو سبب إستماتتهم علي إغلاق قناة الجزيرة وأسكات كل صوت حر #خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني — فهد الشهراني Pilot (@fahadq6rrrr2) ١٠ مايو ٢٠١٨

#خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني

ولا يمكن أن يمثل أي بحريني عربي مسلم — محمد علي (@alrawhan) ١٠ مايو ٢٠١٨

#خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني ولا يمثل الشعب البحريني الحر الذي اعتبر قضية #فلسطين قضيته واعتبر المحتل الصهيوني عدوه الأول بلا قيود ولا شروط

كم شعرت بالخجل والإشمئزاز من وقاحة ماقاله — العذراء والشعرالأبيض (@mimi1562_) ١٠ مايو ٢٠١٨

#خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني

ليس فقط لا يمثلني بل لا يمثل جزء كبير من شعب البحرين الطيب ؟!

وسواء تكلم أو لم يتكلم فهو وملكه وحكومته اصغر من ان يتم الاستماع لهم . — احمد عبد الرحمن (@ahmedrahman55) ١٠ مايو ٢٠١٨

لقد ابتلي أهل البحرين بهذا الخرتيت الأرعن ليتحدث باسمهم#خالد_بن_أحمد_لا_يمثلني — برياني (@Mr_biryaani) ١٠ مايو ٢٠١٨

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد الملقب بـ”برميل البحرين”, قد صرح الخميس أن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.

طالما ان ايران اخلّت بالوضع القائم في المنطقة و استباحت الدول بقواتها و صواريخها ، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة و منها اسرائيل ان تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر . — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٠ مايو ٢٠١٨

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان إسرائيل أن إيران قامت ليلة الأربعاء/الخميس بإطلاق 20 صاروخا من سوريا باتجاه إسرائيل، وأن “القبة الحديدية” أسقطت أربعة منها بينما سقطت 16 داخل الأراضي السورية.

وأضافت إسرائيل أنها ردت بشن غارات على نحو 50 موقعا إيرانيا داخل سوريا للتدريب العسكري، ومواقع استخباراتية ولوجيستية تابعة للحرس الثوري، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومطارات، ومنشآت تخزين الأسلحة.