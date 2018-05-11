أثارت تصريحات التي أعطى فيه الحق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف البلاد العربية.

 

وردا على هذه التصريحات، دشن ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” “، شنوه فيه هجوما عنيفا عليه معلنين تبرؤهم منه ومن تصريحاته الشاذة غير المبررة، مؤكدين بأنها تحمل تشجيعا لإسرائيل في ممارسة عنصريتها وقتلها للفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن ‏أحمد الملقب بـ”برميل البحرين”, قد صرح الخميس أن من حق أي دولة أن تدافع عن نفسها، بما في ذلك إسرائيل.

 

وأضاف الوزير البحريني المثير للجدل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة، ومنها إسرائيل، أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر “.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان إسرائيل أن إيران قامت ليلة الأربعاء/الخميس بإطلاق 20 صاروخا من سوريا باتجاه إسرائيل، وأن “القبة الحديدية” أسقطت أربعة منها بينما سقطت 16 داخل الأراضي السورية.

 

وأضافت إسرائيل أنها ردت بشن غارات على نحو 50 موقعا إيرانيا داخل سوريا للتدريب العسكري، ومواقع استخباراتية ولوجيستية تابعة للحرس الثوري، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومطارات، ومنشآت تخزين الأسلحة.