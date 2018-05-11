احتفل الناشطون العُمانيون بتصريحات عبد العزيز بن محمد الرواس، المستشار الثقافي الخاص بالسلطان قابوس ين سعيد التي وصف فيها الإماراتيين بالتائهين في الأرض، ردا على تطاولهم بسرقة التاريخ العماني ونسبهم للمهلب ابن أبي صفرة لهم.

وفي أعقاب تداول التصريحات الخاصة بالمستشار “الرواس”، أطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان:” #التايهون_في_الارض” احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة، عبروا فيه عن غضبهم الجامح من المحاولات المتتالية للإمارات في نسب تاريخ لا علاقة لها به، مؤكدين بأن هذه المحاولات ليست إلا مجرد أحلام ستتلاشى ويعلم القائمون عليها بأنهم محرد “أقزام”.

#التايهون_في_الارض

لاحد يجلس يتملق ويتم يقول احنا والامارات واحد مادمرتنا غير هالكلمة هم يكيدوا لنا وانتو تنبطحوا لهم.. هالدولة أطماعها كثيرة والدليل أفريقيا واليمن .. وإذا انسيتوا خلية التجسس بذكركم. وأفهمَوا احنا ما مشكلتنا مع الشعب هم أخوة أعزاء.

المشكلة معروفة وين.! — بونوف العلوي (@alalwi1324) ١٠ مايو ٢٠١٨

#التائهون_في_الارض

ايها التائهون في الارض سوف تتلاشى احلامكم العريضه تحت اقدامكم قريبا .. وستدركون وقتها انكم مجرد اقزام — د.حسين أحمد الفارسي (@anaas133) ١٠ مايو ٢٠١٨

رسالة مغلفة بالكثير من المعاني السياسية رماها معالي المستشار في بركة العلاقات العمانية الراكدة مع دولة الامارات التي اصبحت تجاهر بسرقة التاريخ العماني جهاراً نهاراً

نعتقد ان المعنيين في ابوظبي تلقو الرسالة بوضوح تام وما قبل تصريح الرواس لن يكون مثل ما بعده !!

#التائهون_في_الأرض — مصطفى الشاعر 🇴🇲 (@Mustafa_549) ١٠ مايو ٢٠١٨

أجمل عباره قالها الرواس .

تحمل في طياتها قصص كبيره.

#التايهون_في_الارض — عبدالله الوهيبي🇴🇲 (@Abdullalwahaibi) ١١ مايو ٢٠١٨

#التايهون_في_الارض من يتفق

معي ؟ صفحات التاريخ لا تُحرق بِمحاولات يائسة وبائسة لنسب التاريخ لغير أهله ! شكراً لكل من ظهر في هاشتاج #_التايهون_في_الأرض — مالك الطيواني (@malikaltiwani91) ١١ مايو ٢٠١٨

#التايهون_في_الارض

تصريح المستشار في وقته وجاء ليضع الامور في نصابها

منذ سنوات وهم يلعبون ويمكرون ونحن نتفرج من اجل هذه القيم التي نسميها اخوة وترابط شعبين

لا بأس نحن نقدر ونحترم ذالك ولكن ليس الى حد السذاجة

هل تقبل من جارك ان يقتحم بيتك !

(ان الحلم على الحمقاء قاتل للروح) — 🇴🇲 ‘ Abo Nawras , (@wesalalmhaba_89) ١١ مايو ٢٠١٨

وكانت جامعة نزوى قد نظمت ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعت الإمارات نسبه لها زورا وبهتانا، استضافت فيها محمد بن عبد العزيز الرواس، المستشار الثقافي للسلطان قابوس بن سعيد.

وقال عبدالعزيز بن محمد الرواس بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل كان ذهبوا إليه.

وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وأكمل في إشارة لـ”عيال زايد” الذين شن عليهم هجوما عنيفا: تمنينا أن تكون جلستنا هذه لمد جسور الحوار مع الآخرين ليكونوا جزءًا من هذه الأرض الطيبة التي تحتوي الكثير، لكنهم تركوا عمانيتهم وذهبوا لشيء آخر، تاهوا في الأرض أربعين عامًا، وعادوا الآن مرة أخرى يريدون أن يكونوا عُمانيين، فعلى الرحب والسعة، لكن يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونعطي الحق لأصحابه.

وأكد مستشار السلطان قابوس، بأن الاعتداء على الأموات ليس من شيم الكرام، “وأن الندوة جاءت لإنصاف الحق والتاريخ الممتد منذ مالك بن فهم وما قبل ذلك، منذ الملكة شمساء إلى عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد”.

معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس : ندوة #المهلب_بن_أبي_صفرة جاءت لوقف الاعتداء على الأسلاف وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه https://t.co/3og6A216cC pic.twitter.com/vmH41uGo1l — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) ٩ مايو ٢٠١٨

وكان المسلسل التاريخي “المهلّب بن أبي صفرة”، الذي أنتجته أبو ظبي قد أشعل خلافاً بين الإماراتيين والعُمانيين؛ حيث أكد العمانيون أن أبوظبي تحاول السطو على تاريخهم بنسب هذه الشخصية إليها.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، وهو يروي سيرة حياة الرجل الذي لعب دوراً بارزاً في التاريخ الإسلامي بوصفه أحد أركان الدولة الأموية، في حين يعود نسب السلطان قابوس، حاكم عُمان، إلى هذا القائد.

وتعتمد أبو ظبي على كتاب “المهلّب من دبا إلى مطلع الشمس”، من تأليف وتحقيق د.رياض نعسان آغا، وزير الثقافة السوري الأسبق، لتثبت إماراتية الرجل.