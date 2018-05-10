نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية لبطارية دفاع جوي سورية بعد أن قامت باستهداف طائرات سلاح الجو الإسرائيلي خلال العملية الجوية التي نفذتها ضد البنى التحتية الإيرانية في سوريا.

#فيديو لحظة تدمير بطارية الدفاع الجوي السورية التي اطلقت مضادتها باتجاه مقاتلات سلاح الجو الليلة الماضية pic.twitter.com/rC5m3kblcv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 10, 2018

وشنت إسرائيل فجر اليوم الخميس أعنف الضربات على مواقع داخل سورية، إثر هجوم صاروخي قالت إسرائيل إن القوات الإيرانية في سورية شنته، على قواعد عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت 20 صاروخا من طرازي “غراد” و”فجر” أسقطها نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، أو لم يصل مداها إلى الأهداف بالجولان، مضيفة أن “فيلق القدس” الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، هو الذي أطلق هذه الصواريخ.

وطاول القصف الإسرائيلي مواقع عسكرية مختلفة، بينها مخازن للسلاح ومواقع استخباراتية وأخرى لوجيستية، ومواقع في الكسوة جنوب العاصمة دمشق، كما استهدف القصف المطار الدولي في دمشق، ومواقع للدفاعات الجوية للنظام السوري، وقاعدة الصواريخ التي أطلقت منها القذائف الليلة باتجاه المواقع العسكرية في الجولان.

وضربت إسرائيل أكثر من 50 هدفا بينها أهداف للدفاعات السورية في دمشق وريفها وفي ريف حمص، وأخرى في القنيطرة والسويداء جنوب سورية.

وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن القصف الإسرائيلي طاول محيط مدينتي الصنمين وإزرع بدرعا، ومطار المزة العسكري، وقيادة الحرس الجمهوري في جبل قاسيون، ومنطقة القصير بريف حمص، والتي تعد من أهم القواعد لـ”حزب الله” اللبناني.

كما استهدف القصف مطار خلخلة، و”اللواء 150″ بريف السويداء، والفرقة الرابعة على أطراف العاصمة دمشق، و”فوج المدفعية 137″ الواقع في منطقة خان الشيح في ريف دمشق.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن جيش بلاده ضرب كل البنى التحتية الإيرانية في سوريا، محذرا من أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحويل سورية إلى قاعدة لشن الهجمات عليها.

وأشار إلى أنه يأمل أن تكون أحدث جولة من العنف مع إيران على الحدود السورية قد انتهت، مضيفاً “آمل أن نكون انتهينا من هذا الفصل وأن يكون الجميع قد فهم الرسالة”.