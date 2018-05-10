نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، صورا من حفل زواج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن ولي العهد السعودي، تزوج في 6 أبريل/نيسان 2008، 30 ربيع الأول 1429هـ، من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة.
صور جميلة من حفل زواج ولي العهد الأمين الأمير #محمد_بن_سلمان
تزوج حفظه الله في 30 ربيع الأول 1429هـ/ 6 أبريل 2008م من ابنة عمه الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها الأمير سلمان والأمير مشهور والأميرة فهدة والأميرة نورة#رساله_حب_لولي_العهد_السعودي
أنت في قلوبنا 💚 pic.twitter.com/eJsQjPfZAs
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) May 8, 2018
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