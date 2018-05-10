كشف المسؤول في وزارة الإدارة المحلية اليمنية كمال محمد البعداني عن حقيقة ما تمارسه إمارة أبو ظبي في جزيرة سقطرى من نهب لمواردها وجعلها سوقا لبضائعها.

وقال “البعداني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” نقلا عن الباحث محمد العامري راصدا مجموعة من الحقائق حول الدور الإماراتي في الجزيرة الذي تمثل في:” – انشاء مسلخ تذبح به الاغنام وترسل يوميا الى الامارات، بالإضافة إلى أخذهم السمك من الصيادين وإرساله يوميا إلى أبو ظبي”.

وأضاف أن الميناء شبه مغلق عليهم مع قيامهم بإغراق السوق في الجزيرة بالبضائع الامارتية تدريجيا.

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وأكد بأن الحاكم الفعلي والاداري للجزيرة اماراتي ، مع قيامهم برحلات شبه يوميه بينها وبين مطارات الامارات وتنظيمهم رحلات علاجية الى أبو ظبي.

وأوضح بأن أبو ظبي تقوم توجيه المستثمرين الامارتيين للجزيرة، مع قيامهم بتوجيه السفن السياحية والتجارية من والى الجزيرة، وشراء مساحات ضخمة من الاراضي والسواحل وبطرق مباشرة وغير مباشرة

وكانت الإمارات قد أرسلت مؤخرا قوة عسكرية بدبابات سيطرت على أبرز المرافق السيادية في جزيرة سقطرى كرد على زيارة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية، وه ما خلق أزمة شديدة أثارت العديد من التساؤلات حول الدور الإماراتي في الجزيرة.

وسقطرى، أرخبيل يمني مكون من 6 جزر، تحتل موقعًا استراتيجيًا على المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2013، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة، وعاصمتها مدينة حديبو، بعد أن كانت تتبع إداريًا محافظة حضرموت.