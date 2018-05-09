أحرق نواب إيرانيون، الأربعاء، داخل البرلمان، علم الولايات المتحدة الأمريكية ونص الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق.

وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، فإنّ عملية إحراق العلم الأمريكي ونص الاتفاق النووي، جرت خلال جلسة للبرلمان عقدت صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح التلفزيون الإيراني الرسمي، أنّ النواب رددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة قائلين: “الموت لأمريكا”.

من جانبه علّق رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، على قرار ترامب قائلاً: “ترامب ليست لديه القدرة العقلية على حل المشاكل”.

وأضاف لاريجاني أنّ على وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ تكون جاهزة لاستئناف أنشطتها النووية.

نواب البرلمان الإيراني يحرقون العلم الأمريكي والإتفاق النووي … pic.twitter.com/L4fv941sWX — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 9, 2018

وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بأن تفرض واشنطن “أعلى مستوى من العقوبات الإقتصادية على النظام الإيراني”.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، قبل أن تعلن واشنطن أمس الانسحاب منه.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.