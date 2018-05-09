قال موقع “ذا صن” البريطانيّ، إنه تم القبض على راهبتين بعد تعذيب 65 طفلا تحت رعايتهم، من خلال حرق أيديهم ووضع رؤوسهم في المراحيض، في مدينة بوبايان عاصمة مقاطعة كاوكا الكولومبية.

وتم اعتقال مديرة دار سانتا كلارا رييبيرث وزميلتها عقب تحقيق للشرطة، حيث قام الجيران بتنبيه السلطات إلى احتمال تعذيب الأطفال دار الرعاية بعد سماع صراخهم.

ووجد المحققون أن الأطفال عانوا من تعذيب جسدي ونفسي ووصفوه بالجحيم، حيث تم حرق أيديهم وإجبارهم على وضع رؤوسهم في دورات المياه وقص شعرهم كنوع من العقاب.

وتم اتهام الراهبتين بتعذيب الأطفال الذي كانوا تحت رعايتهم في الفترة من 2014 إلى 2017، لكنهما أنكرا التهم.

وتشير التقارير المحلية إلى أن دار الرعاية كانت قد أُغلقت في السابق بسبب الشكاوى لكن تم السماح لها باستئناف عملها.