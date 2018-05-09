أشاد السفير الإسرائيلي في مصر ديفيد غوبرين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان لانضمامه لدعمه الرؤيا القائمة على الاستقرار والنمو الاقتصادي في العلاقات بين الدول كما هو الحال بين مصر وإسرائيل.

وقال “غوبرين” في كلمته خلال احتفالية أقامتها السفارة وسط العاصمة المصرية، مساء الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ70 لاحتلال فلسطين:” “نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل.. إن انضمام #ولي_العهد_السعودي لدعم هذه الرؤيا من الاستقرار والنمو الاقتصادي الى جانب #مصر وإسرائيل يشكل معلما مهما وعلينا العمل على توسيع المشاركة في هذه الرؤيا لتضم دول أخرى من أجل دفع المصالح المشتركة”.

وأضاف “غوبرين”: “كان الاعتقاد يسود في الماضي بأن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني، ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة، بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثمارًا يربح منها الجميع”. وأكد السفير أن اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين شركتين إسرائيلية ومصرية “تخدم مصالح الطرفين” معتبرا إياها “دليلا على هذه الثمار”.

السفير الإسرائيلي لدى مصر:

"نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل.. إن انضمام #ولي_العهد_السعودي لدعم هذه الرؤيا من الاستقرار والنمو الاقتصادي الى جانب #مصر وإسرائيل يشكل معلما مهما وعلينا العمل على توسيع المشاركة في هذه الرؤيا لتضم دول أخرى من أجل دفع المصالح المشتركة" pic.twitter.com/tOqeYyzdHr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 9, 2018

وكان غضب شديد اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد احتفال الكيان الصهيوني بذكرى النكبة في فندق “ريتز كارلتون” المطل على ميدان التحرير الذي يعد من رموز “ثورة 25 يناير” عام 2011.

ومن أجل ذلك تم سحق ثورة وثوار

من عسكر مصر

حتي يكون ميدان التحرير جاهز لإحتفال حلفائهم الأسود …!!

#بعيدا_عن_الهري pic.twitter.com/UC2iiIyx3V — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) May 8, 2018

وبينما لم يظهر أي رد فعل رسمي حول الاحتفال الذي نظمته سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة ودعيت إليه شخصيات عامة ورسمية، شن ناشطون هجوماً على النظام المصري ورئيسه، عبدالفتاح السيسي، ولم تفلح كل محاولاته التجميلية لامتصاص الغضب.

ووصل الهجوم إلى الفندق نفسه الذي أكد البعض امتلاك الدولة لكامل أسهمه، ودشنوا وسم “#قاطعوا_ريتز_كارلتون”، كعقاب لكل من يتعامل مع الكيان الصهيوني.

ومن أجل ذلك تم سحق ثورة وثوار

من عسكر مصر

حتي يكون ميدان التحرير جاهز لإحتفال حلفائهم الأسود …!!

#بعيدا_عن_الهري pic.twitter.com/UC2iiIyx3V — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) May 8, 2018

ميدان التحرير

الذي كان رمزا للثورة المصرية

وكان من نتائجه اقتحام السفارة الإسرائيلية ورحيل السفير

يشهد احتفال اليهود بتأسيس دولتهم علي أرض فلسطين

بعد إجهاض الثورة علي يد العسكر

ثم يخرج من يدعي أن الثورة تمت بدعم اسرائيل

لعنة الله علي الأغبياء pic.twitter.com/Jzg8PNrC0H — ربعاوي2 (@1_s_herif) May 8, 2018