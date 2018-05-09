تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشابة تشبه الفنانة الإماراتية ​أحلام​.

وتظهر الشابة في الفيديو وهي تقوم بوضع ماكياج على وجهها بطريقة معيّنة للوصول إلى ملامح أحلام، إلى درجة أنها أثارت دهشة الكثيرين لشدّة الشبه بينهما.

ومن ناحية أخرى تلقى الفيديو بعض الإنتقادات التي أشارت إلى عدم وجود شبه، حيث شبهها البعض بنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر.

وتحظى أحلام حالياً بمتابعة كبيرة من خلال إطلالاتها المميّزة والملفتة للنظر في برنامج “ذا فويس” بموسمه الحالي والذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم.