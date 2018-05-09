من جديد، عاد مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله للمطالبة بانسحاب الإمارات من اليمن، زاعما بأن بلاده تحملت ما لا يمكن أن تتحمله دولة أخرى، واصفا الحكومة الشرعية بالفاشلة، وذلك في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين بلاده والحكومة اليمنية لقيامها باحتلال جزيرة سقطرى.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” 3 سنوات والإمارات تحارب في اليمن دفاعاً عن الشرعية وتحملت ما لم تتحمله أي دولة اخرى ولم يمر يوما واحدا بدون ان تنهال عليها اتهامات باطلة وإشاعات مغرضة وتشكيك في غاياتها النبيلة. حان وقت الخروج من اليمن وتركه لحكومة فاشلة وجماعة الاخوان البائسة ليحرروا بلدهم من الإحتلال الحوثي”.

3 سنوات والإمارات تحارب في اليمن دفاعاً عن الشرعية وتحملت ما لم تتحمله أي دولة اخرى ولم يمر يوما واحدا بدون ان تنهال عليها اتهامات باطلة وإشاعات مغرضة وتشكيك في غاياتها النبيلة. حان وقت الخروج من اليمن وتركه لحكومة فاشلة وجماعة الاخوان البائسة ليحرروا بلدهم من الإحتلال الحوثي — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 8, 2018

وكان مستشار “ابن زايد” قد دعا هو نفسه أول أمس الاثنين، قوات بلاده إلى الانسحاب من اليمن؛ في حال استمرار افتعال الحكومة الشرعية اليمنية للمعارك الجانبية مع الإمارات، قائلا إن “الإمارات في اليمن لإفشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية، لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الإخوان، وتشغل الإمارات بمعارك جانبية”.

وتابع في ذات التغريدة “إذا استمرت هذه الحكومة افتعال المعارك؛ فعلى الإمارات تقييم دورها وإعادة جنودها للوطن سالمين، فقد أدوا واجبهم الوطني وأكثر”.

الإمارات في اليمن لافشال مشروع الحوثي الانقلابي واستعادة الشرعية لكن الحكومة اليمنية الشرعية عاجزة وفاسدة ومخترقة من الاخوان وتشغل الإمارات بمعارك جانبية. اذا استمرت هذه الحكومة افتعال المعارك فعلى الإمارات تقييم دورها واعادة جنودها للوطن سالمين فقد أدوا واجبهم الوطني واكثر. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 7, 2018

وفي تغريدة لاحقة زعم عبدالخالق عبدالله أنه “لا توجد دولة في العالم دافعت عن الحكومة الشرعية في اليمن أكثر من السعودية والإمارات، وعلى هذه الحكومة أن تتصرف بحكمة وتركز على جهدها لمعركة تحرير الحديدة وصنعاء، وتحافظ على ما تبقى لها من شرعية، ولا تضيعها في افتعال معارك جانبية وإصدار بيانات خائبة”.

لا توجد دولة في العالم دافعت عن الحكومة الشرعية في اليمن اكثر من السعودية والإمارات وعلى هذه الحكومة ان تتصرف بحكمة وتركز على جهدها لمعركة تحرير الحديدة وصنعاء وتحافظ على ما تبقى لها من شرعية ولا تضيعها في افتعال معارك جانبية وإصدار بيانات خائبة — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 7, 2018

يشار إلى أن مطالبة مستشار “ابن زايد” لبلاده الانسحاب من اليمن جاء في صدور بيان عن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أكد فيهأن “الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمر غير مبرر”.