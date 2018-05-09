بعد سبات عميق والنأي بالنفس عن الحديث في السياسة، خرج الداعية السعودي للتعليق على قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الإيراني، ليتهم إيران بأنها حركة سياسية فارسية بحتة هدفها زعزعة أمن الإسلام وأهله.

 

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من يتأمل تاريخ إيران السابق والحالي. ويقرأ تخطيطها للمستقبل يكتشف أنها حركة سياسية فارسية بحتة . هدفها زعزعة أمن الإسلام وأهله، والتسلط على المملكة والحرمين الشريفين وزعزعة بلاد المسلمين في الشام واليمن والعراق والتدخل في شئونهم . اللهم اكفنا شرهم، واجعل كيدهم عليهم”.

 

تغريدة “العريفي” اليتيمة فتحت عليه بابا لم يستطع أن يسده، بسبب ما حملته من تناقضات، ففي حين طالبه البعض بالتزام الصمت والبعد عن خدمة الاستعمار والاكتفاء بفتاوى الحيض والنفاس والمسح على الخفين والجورب، في حين ذكره آخرين بالمسؤول عن إدخال الأمريكان إلى العراق، وإن كانوا قد دخلوا من إيران، محملين بالمسؤولية الكاملة عن تسليم العراق واليمن وسوريا ولبنان لإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، موقعاً في الوقت ذاته على مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على النظام الإيراني، وستكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها. حسب قوله.

 

وقال ترامب إن النظام الإيراني مول منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لطهران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، وسمحت لها بالوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.

 

وقال إن هذا الاتفاق الكارثي أعطى النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات، مضيفا أنه “لو سمحت لهذا الاتفاق أن يستمر سيصبح هناك تسبق تسلح نووي في الشرق الأوسط”.