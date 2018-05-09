بعد سبات عميق والنأي بالنفس عن الحديث في السياسة، خرج الداعية السعودي محمد العريفي للتعليق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ليتهم إيران بأنها حركة سياسية فارسية بحتة هدفها زعزعة أمن الإسلام وأهله.

وقال “العريفي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من يتأمل تاريخ إيران السابق والحالي. ويقرأ تخطيطها للمستقبل يكتشف أنها حركة سياسية فارسية بحتة . هدفها زعزعة أمن الإسلام وأهله، والتسلط على المملكة والحرمين الشريفين وزعزعة بلاد المسلمين في الشام واليمن والعراق والتدخل في شئونهم . اللهم اكفنا شرهم، واجعل كيدهم عليهم”.

..

من يتأمل تاريخ إيران السابق والحالي.

ويقرأ تخطيطها للمستقبل يكتشف أنها حركة سياسية فارسية بحتة

.

هدفها زعزعة أمن الإسلام وأهله، والتسلط على المملكة والحرمين الشريفين وزعزعة بلاد المسلمين في الشام واليمن والعراق والتدخل في شئونهم

.

اللهم اكفنا شرهم، واجعل كيدهم عليهم

.. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ٨ مايو ٢٠١٨

تغريدة “العريفي” اليتيمة فتحت عليه بابا لم يستطع أن يسده، بسبب ما حملته من تناقضات، ففي حين طالبه البعض بالتزام الصمت والبعد عن خدمة الاستعمار والاكتفاء بفتاوى الحيض والنفاس والمسح على الخفين والجورب، في حين ذكره آخرين بالمسؤول عن إدخال الأمريكان إلى العراق، وإن كانوا قد دخلوا من إيران، محملين السعودية بالمسؤولية الكاملة عن تسليم العراق واليمن وسوريا ولبنان لإيران.

تكلم عن الحيض والنفاس والمسح على الخف والجورب واتركك من خدمة الإستعمار ولو لبرهة زمن,كم أنت تافه ورخيص عليك لعنات الله يا قاتل ابناء العرب المسلمين,لكن يموت الزمار ويده تلعب.اللهم اكفنا شرك واجعل كيدك في نحرك — shaker zalloum (@shakerrzalloum) May 8, 2018

من ادخل الامريكان الى العراق؟ هل اتى الامريكان من قم او من ايران!! الجواب لا

الامريكان دخلوا من اراضي دويلات الخليج والسعودية دفعت تكلفة الحرب

كذلك بالتسعينات قامت السعودية بجلب مليون جندي امريكي ليدافعوا عنها في وجه صدام

حتى انهم كفروا صدام والان يتباكون عليه pic.twitter.com/uxhIknBT6V — alaa 🇮🇶 313 (@alaairaq313) May 9, 2018

لعنة الله على اطفال زايد و ال سعود هم سبب الدمار والحروب والجرائم في

البلدان العربيه وهم من دعم إسرائيل وأمريكا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم اهلكهم واهلك ذريتهم ولا تبقى منهم احد واهلك من يعينهم ويعاونهم من الداخل والخارج يا عزيز ويا اعز من سؤال — ‏يَاسّمِينْ |🇧 (@YemenCrisis) May 8, 2018

يا ابن …. سلمتوهم سوريا ارض الشام وسلمتوهم العراق ارض الرافدين واليمن ولبنان ولسا عبتحكي — abdullahafash (@abdullahafash96) May 8, 2018

كنت ساكت وفجأة تكلمت!!! كم المقابل هالمرة؟ — مهدي البوسعيدي🇴🇲 (@mahdi7227) May 9, 2018

لو يسكت شيوخ السلطان والله افضل للجميع. إيران سيئة لكن ملكك واميرك اسوأ بألف مرة والأفضل أن تكتب لهم ناصحا بدلا من انتظار اوأمر المخابرات بما ستكتب — Maz56567 (@maz56567) May 8, 2018

ركز لينا ع اسرائيل اكتر ي شيخنا — Hussam 7essi (@H7essi) May 8, 2018

يا اخي يلعن ابو إيران في كندرة

بس الملك تبعك وولي عهده وموالاتهم لامريكا وطبخهم لصفقة القرن كويسين صلًاح وما لهم شر

طب هم الشر بنفسه وانت من أعوان الشر

صنفان من أمتي اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس الأمراء والعلماء

ونشهد أن كلاكما فاسديين ونشكوكم الى الله وحسبي الله عليكم — سليمان ابوخضير (@sulfalah) May 9, 2018

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، موقعاً في الوقت ذاته على مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على النظام الإيراني، وستكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها. حسب قوله.

وقال ترامب إن النظام الإيراني مول منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لطهران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، وسمحت لها بالوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.

وقال إن هذا الاتفاق الكارثي أعطى النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات، مضيفا أنه “لو سمحت لهذا الاتفاق أن يستمر سيصبح هناك تسبق تسلح نووي في الشرق الأوسط”.