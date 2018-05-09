اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأربعاء، 3 صواريخ باليستية مصدرها “الحوثيين“، اثنان منهم فوق العاصمة الرياض، والثالث فوق منطقة جازان جنوبي المملكة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن “قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخين باليستيين في سماء الرياض، كما اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً (ثالث) أطلق باتجاه جازان”.

من جهتها، قالت قناة “المسيرة”، الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة قصفت “الميناء الجاف وأهداف أخرى اقتصادية بالرياض، بدفعة صواريخ باليستية طراز بركان H2″.

وأضافت أن القوة الصاروخية، أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع “بدر1″ على معسكر الدفاعات الجوية في جازان.

ويأتي اعتراض الصواريخ الثلاثة، بعد 3 أيام من اعتراض الدفاعات السعودية، الأحد، صاروخين باليستيين فوق منطقة نجران جنوبي المملكة.

واستناداً إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 31، منذ 26 مارس/آذار الماضي.

ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة إلى 135، منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.