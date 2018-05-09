استنكر الإعلامي المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، ما وصفه بـ”جرجرة” دول الحصار لحرب ليست طرفا فيها ودعمها لإسرائيل ضد إيران، مشيرا إلى أن شعوب تلك الدول أولى بأموال الحروب التي تخوضها إسرائيل بتمويل سعودي إماراتي بحريني.. حسب قوله.

ودون “ريان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”بحق السماء، كيف يقبل الامير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد وعاهل البحرين ان يكونوا مجرد كومبارس لنتنياهو في حربه ضد ايران”

وتابع موضحا:”ما لم يكن نتنياهو صادقا حينما قال: إسرائيل هي من تحمي انظمة عربية، اليست شعوبكم أولى بحماية أنظمتكم واستقلالكم وسيادتكم؟”

بحق السماء، كيف يقبل الامير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد وعاهل البحرين ان يكونوا مجرد كومبارس لنتنياهو في حربه ضد ايران، ما لم يكن نتنياهو صادقا حينما قال: إسرائيل هي من تحمي انظمة عربية، اليست شعوبكم أولى بحماية أنظمتكم واستقلالكم وسيادتكم؟ #السعودية #الامارات #البحرين — جمال ريان (@jamalrayyan) May 9, 2018

وقال “ريان” في تغريدة أخرى:”أكاد اشفق على السعودية والامارات والبحرين جرجرتها الى مواقف وحروب ليست حروبها وليست اهلًا لها”

وتساءل:”اليست شعوب هذه الدول أولى مليون مرة بالبترودولار من حروب تخوضها اسرائيل بتمويل سعودي اماراتي بحريني؟”

اكاد اشفق على السعودية والامارات والبحرين جرجرتها الى مواقف وحروب ليست حروبها وليست اهلًا لها ، اليست شعوب هذه الدول أولى مليون مرة بالبترودولار من حروب تخوضها اسرائيل بتمويل سعودي اماراتي بحراني ؟ #الخليج #السعودية #الامارات #البحرين — جمال ريان (@jamalrayyan) May 9, 2018

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وتعهد بأن تفرض واشنطن “أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني”.

وتعقيباً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى، شدد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، على التزامهم بالاتفاق، وقالوا إنه “ما زال مهماً لأمننا المشترك”.

وفي 2015، وقَّعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقاً حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب منه واشنطن الثلاثاء.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.