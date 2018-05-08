في تطاول جديد، زعم محمد المسوري المحامي الخاص بالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بأن سلطنة عمان تمارس ضغوطا على أهالي محافظة المهرة للعمل ضد التحالف، متهما السلطنة بممارسة “الحياد الكاذب الذي توهم العالم به”، على حد زعمه.

وقال “المسوري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بعد أن تم تضييق الخناق على عمليات تهريب السلاح بأنواعه ومقاتلي إيران ولبنان والذي أثمر في إلحاق الهزائم بعصابة الحوثي الإيرانية. ضغوطات فاشلة في المهرة بدعم جارتنا الشرقية تكشف حقيقة الحياد الكاذب الذي يوهمون العالم به”.

وأضاف قائلا:” غلقوا وحاصروا وراقبوا الحدود. وسينتهي الحوثي بإذن الله تعالى”.

بعد أن تم تضييق الخناق على عمليات تهريب السلاح بأنواعه ومقاتلي إيران ولبنان والذي أثمر في إلحاق الهزائم بعصابة الحوثي الإيرانية.

ضغوطات فاشلة في المهرة بدعم جارتنا الشرقية تكشف حقيقة الحياد الكاذب الذي يوهمون العالم به.

غلقوا وحاصروا وراقبوا الحدود.

وسينتهي الحوثي بإذن الله تعالى — المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) May 7, 2018

ويأتي هذه الاتهام في وقت طالب فيه رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى السلطان عبد الله بن عيسى ال عفرار والذي حصل على الجنسية العمانية مؤخرا، بسحب القوات الإماراتية من جزيرة سقطرى والتي تتمركز فيها منذ أيام.

وقال السلطان عبد الله بن عيسى ال عفرار خلال مخاطبته لأبناء محافظة المهرة التي وصل إليها صباح الأحد قادما من سلطنة عمان: “نحن نطلب من دول التحالف ان ترفع هذه الوجود العسكري في سقطرى”.

وأضاف ” اليوم كما ترون الحال فوجود هذه القوات بهذا العدد الكبير الذي ترونه لا يمكننا ان نجد له تفسيرا” وأكمل متسائلا ” هل هناك قوات تابعة للحوثي؟ طبعا لا.. ولذلك لا يمكننا القبول بهذا الأمر “.

وقال السلطان ” نحن بالأساس مع القيادة الشرعية ومع دول التحالف ولكن عندما يكون الوجود العسكري بهذه العدة والعتاد نقول لا، على ولاة الأمر اليمن في السعودية او الامارات سحب هذه القوات “.

وأضاف مطالبا” المنطقة بحاجة إلى خدمات وليس لجيوش”، داعيا أبناء المنطقة إلى وحدة الصف والكلمة لرفع الضرر.

وكان في استقبال السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار لدى وصوله، وكيل محافظة المهرة لشؤون الصحراء الشيخ علي سالم الحريزي , ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام الشيخ توكل سالم بلحاف , وحشدا شعبيا ورسميا كبيرا تقدمه شيوخ وشخصيات اجتماعية وممثلي الاحزاب والمكونات وشرائح المجتمع وفئاته . معبرين عن تفاؤلهم بتواجد قيادات المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى وعلى رأسهم السلطان عبد الله بن عيسى آل عفرار، متطلعين إلى دعم أمن واستقرار المحافظة في ظل المرحلة والظروف الصعبة التي تعصف بالبلاد.

ويذكر ان للمجلس العام تجربة كبيرة في محافظة المهرة في الحفاظ على هدوء وسكينة البلاد في كثير من المنعطفات المصيرية .

وجدد ابناء محافظة المهرة تأكيدهم وتمسكهم بقيادة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى والقيادة الشرعية لليمن ، ورفضهم في الوقت نفسه لأي تجاوز يمس السيادة الوطنية ويتجاوز أبناء المهرة.