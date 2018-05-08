شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس والكاتب الصحفي السعودي محمد يحيى القحطاني وذلك في أعقاب اتهامه لها بأن أجدادها باعوا القدس.

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على صورة لـ”عويس” جمعتها مع الإعلامي جمال ريان في مؤتمر فلسطينيي أوروبا:” من أول كف يا غادة، من أول صفعة ستتخلون عن الدوحة، وستذكرون كلامنا، فمثلما باع أجدادكم القدس ستبيعون قطر بثمن بخس”.

من أول كف يا غادة، من أول صفعة ستتخلون عن الدوحة، وستذكرون كلامنا، فمثلما باع أجدادكم القدس ستبيعون قطر بثمن بخس. — محمد يحيى القحطاني (@mohadqahtani) May 4, 2018

لترد عليه “عويس” واصفة إياه بـ”الوريبضة” قائلة:” هذا الرويبضة مثلا أستخدمه في دورات تدريب الصحافيين والندوات والدراسات على أنه ليس ذبابة إلكترونية، بل هو حساب موثّق لشخص حقيقي وتحت مسمّى “صحافي” يشبّح ويبلطج ويهدّد ويستخدم مواقع التواصل للدعاية والتضليل والترهيب, أيضا ظاهرة تستحق الدراسة”.

هذا الرويبضة مثلا أستخدمه في دورات تدريب الصحافيين والندوات والدراسات على أنه ليس ذبابة إلكترونية، بل هو حساب موثّق لشخص حقيقي وتحت مسمّى "صحافي" يشبّح ويبلطج ويهدّد ويستخدم مواقع التواصل للدعاية والتضليل والترهيب.أيضا ظاهرة تستحق الدراسة https://t.co/kco5AS3t89 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 6, 2018

من جانبه، عاد “القحطاني” ليعلق على وصفها له قائلا:” أتفهّم موقفك وردك، ولا أحترمه، لقمة العيش صعبة يا غادة”.

أتفهّم موقفك وردك، ولا أحترمه، لقمة العيش صعبة يا غادة😎. https://t.co/QAZhyGByHI — محمد يحيى القحطاني (@mohadqahtani) May 6, 2018

لتفاجئه “عويس” برد قاسي الجمه عن الرد قائلة:” اخترتُ الجزيرة رغم عروضٍ رفضتُها لأني كنتُ أعرف طينتكم وخلفية تلك المحطات ولا أحترم مموّليها! سقط إعلامكم سقوطا مدويا وبقي خياري أي الجزيرة خيار المشاهد العربي لا بل حظي باحترام العالم أجمع. لذلك لا، ليست قضية لقمة عيش بل قضية شرف مهنة ومبادئ لم تسمع بها بحياتك البائسة”.