سخر الصحفي اليمني عباس الضالعي من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني, مشيراً إل أن الهدف الأساسي والرئيسي وراء القرار هو (حلب البقر)-كما قال- في إشارة إلى السعودية والإمارات.

وأضاف الكاتب الصحفي في تغريدة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” سمحو لايران بناء قدراتها النووية وسمحوا لها بإنشاء حزب الله في لبنان وعشرات المليشيات في العراق ومليشيا في #اليمن والان يقوموا بالصراخ..الهدف حلب البقر.. “.

سمحو لايران بناء قدراتها النووية وسمحوا لها بإنشاء حزب الله في لبنان وعشرات المليشيات في العراق ومليشيا في #اليمن والان يقوموا بالصراخ.. الهدف حلب البقر..#الاتفاق_النووي_الإيراني — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 8, 2018

وحول التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجولان واستدعاء جزءا من الاحتياط لتعبئة منظومات الدفاع الأرضية, قال الضالعي: ” كل ما سيحدث هو توجيه ضربة صغيرة لبعض المواقع في #سوريا وسيقولون انهم بتروا يدد #ايران.

وأضاف في تغريدته التي رصدتها “وطن” لن يسقط صاروخ واحد على ارض #ايران واحتمال لن يمس حزب الله, ايران هي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لامريكا “.

كل ما سيحدث هو توجيه ضربة صغيرة لبعض المواقع في #سوريا وسيقولون انهم بتروا يدد #ايران.

لن يسقط صاروخ واحد على ارض #ايران واحتمال لن يمس حزب الله

ايران هي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لامريكا

سأرفع قبعتي لمستر ترامب اذا استهدف ايران او حزب الله بشكل مباشر او اذرعتها بالعراق ويمن — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) May 8, 2018

وتابع ” سأرفع قبعتي لمستر ترامب اذا استهدف ايران او حزب الله بشكل مباشر او اذرعتها بالعراق واليمن”.