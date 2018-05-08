سخر الصحفي اليمني عباس الضالعي من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الإيراني, مشيراً إل أن الهدف الأساسي والرئيسي وراء القرار هو (حلب البقر)-كما قال- في إشارة إلى والإمارات.

 

وأضاف الكاتب الصحفي في تغريدة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” سمحو لايران بناء قدراتها النووية وسمحوا لها بإنشاء في لبنان وعشرات المليشيات في ومليشيا في # والان يقوموا بالصراخ..الهدف حلب البقر.. “.

 

وحول التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجولان واستدعاء جزءا من الاحتياط لتعبئة منظومات الدفاع الأرضية, قال الضالعي: ” كل ما سيحدث هو توجيه ضربة صغيرة لبعض المواقع في #سوريا وسيقولون انهم بتروا يدد #ايران.

 

وأضاف في تغريدته التي رصدتها “وطن”  لن يسقط صاروخ واحد على ارض #ايران واحتمال لن يمس حزب الله, ايران هي الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة لامريكا “.

وتابع ”  سأرفع قبعتي لمستر ترامب اذا استهدف ايران او حزب الله بشكل مباشر او اذرعتها بالعراق واليمن”.

 

 