عرض الإعلامي المصري وائل الإبراشي فيديو وثقته كاميرا مراقبة، أظهر شابًا يقوم بسحل فتاتين في الشارع وأمام المارة في وضح النهار، مستخدمًا سلاحًا أبيض “سكين”، بمحافظة القليوبية جنوب القاهرة.

ويُظهر الفيديو قدوم الشاب في “توكتوك” مصطحبًا معه امرأة تساعده في التعدي على الفتاتين، وحينما رأى والد الفتاتين دفعه فسقط أرضًا، ثم انهال بالضرب على الفتاتين وسحلهما بالشارع.

وعن سبب الواقعة تقول إحدى الفتاتين المسحولتين عبر برنامج “العاشرة مساء” إنها كانت عائدة من الجامعة، وأثناء وقوفها أمام محل والدها “المكوجى”، فوجئت بأحد الشباب يستوقف سيارته، ويشكو لوالدها منها، موضحة “الشاب قال لوالدي ابنتك “سبتنى”، فأخبرت والدها بأنها لا تعرفه ويتبلى عليها.

حينها ذهب البلطجي وغادر المحل، ثم عاد مرة أخرى، واقتحم المحل واعتدى على الفتاتين بالضرب وسحلهن في الشارع وكسر ظهر إحداهن.

وأضافت الأم وهي تبكي أن البلطجي بعدما فعل كل هذا سبقهم وقام بعمل بلاغ ضدهم.