اعتبر الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق جابر الحرمي أن تصدر حزب الله وحلفائه لنتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية هو استمرار لنزيف حلفاء السعودية بسب اعتمادها على مستشارين “صبية” ومراهقين يقتاتون على موائد الخارج، بحسب قوله.

وقال “الحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نزيف #السعودية من الحلفاء يتواصل .. #لبنان يلحق ب #العراق #سوريا #اليمن .. والحبل على الجرار .. هذا نتاج السياسات السعودية المتخبطة .. التي لا تعرف ماذا تريد .. ولا أفق في المنظور لوضع حد لذلك طالما القرار مختطف ومستشارون صبية مراهقين يقتاتون على موائد الخارج”.

نزيف #السعودية من الحلفاء يتواصل ..#لبنان يلحق ب #العراق #سوريا #اليمن .. والحبل على الجرار ..

هذا نتاج السياسات السعودية المتخبطة .. التي لا تعرف ماذا تريد .. ولا أفق في المنظور لوضع حد لذلك طالما القرار مختطف ومستشارون صبية مراهقين يقتاتون على موائد الخارج .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 8, 2018

يشار إلى أن نتائج الانتخابات اللبنانية مثلت ضربة جديدة السعودية في معركتها المتواصلة والمتشعبة مع إيران، بعدما استحوذ “حزب الله” على عدد كبير من مقاعد البرلمان اللبناني في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، ليؤكد قوة الحضور الإيراني في بلد كان ينظر إليه على أنه حديقة خلفية للسياسة السعودية.

ويعتبر حزب الله، ومن خلفه إيران، المستفيد الأكبر من الانتخابات التي جرت الأحد 6 مايو 2018، وانهت 9 سنوات من التوقف؛ حيث تمكن مع حليفه نبيه بري (رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل الشيعية) من حصد معظم المقاعد العائدة للطائفة الشيعية، إضافة إلى فوز حلفاء له في عدد من دوائر بيروت والبقاع والشمال والجنوب من طوائف مختلفة.

هذه النتائج تعتبر ضربة سياسية قوية لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الذي كان حتى وقت قريب ينظر إليه بوصفه ذراع الرياض السياسية في بيروت، قبل أن يحتجزه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته المملكة أواخر العام الماضي، ويجبره على الاستقالة من منصبه، بحسب اتهامات الساسة اللبنانيين.

هذا التغوّل السعودي على السيادة اللبنانية، رغم فشله بعد تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أفقد المملكة واحدة من أهم مناطق نفوذها وأكثرها انصياعاً لها، فقد اجتمع اللبنانيون على اختلاف مشاربهم الدينية والسياسية على رفض ما قامت به الرياض ضد رئيس حكومتهم.

ورغم كل المحاولات التي سعى من خلالها الحريري لإبقاء العلاقات حية فإن ما تكنه النفوس أظهرته صناديق الانتخابات، التي جاءت نتائجها لتؤكد أن نظرة كثيرين له كزعيم قوي للتيار السنّي قد تغيرت بعد ما حصل له في الرياض.

كما أن تراجع التدخل السعودي في الشؤون اللبنانية، وخصوصاً بعد أزمة الحريري، على عكس ما تقوم به إيران، انسحب على نتائج صناديق الاقتراع التي اكتسحها الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله).

بهذا التراجع الكبير لحليف الرياض في لبنان أمام تقدم خصمها، تواصل السعودية سلسلة معاركها الخاسرة في المنطقة؛ فمن خسائر عسكرية متلاحقة أمام الحوثيين في اليمن، إلى فقدان نفوذ في لبنان، وبينهما حصار فاشل لدولة قطر، تتعزز حقيقة أن البلد الكبير في الشرق الأوسط بات يعاني فشلاً مزمناً في سياسته الخارجية.

ويبدو أن هذه السياسة السعودية الجديدة التي تتعامل مع الجيران وكأنهم توابع تثير شغف ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يصر على الظهور بمظهر القائد ولو في معارك خاسرة، بحسب مراقبين.