أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، موقعاً في الوقت ذاته على مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على النظام الإيراني، وستكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها. حسب قوله.

وقال ترامب إن النظام الإيراني مول منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لطهران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، وسمحت لها بالوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.

وقال إن هذا الاتفاق الكارثي أعطى النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات، مضيفا أنه “لو سمحت لهذا الاتفاق أن يستمر سيصبح هناك تسبق تسلح نووي في الشرق الأوسط”.

مرحلة العسل في السعودية..

ومن جانبه علق الاعلامي السعودي عثمان العمير رئيس تحرير صحيفة “ايلاف” السعودية على قرار ترامب فرحا, قائلاً ” عندما قتل اعداء الخليفة, بالسم المعزز بالعسل ،هتف قائلا: ان لله جنودا من عسل, والهتاف موجه لإيران من واشنطن الى بلاد حوران “.

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”.. ” انها مرحلة العسل”.

عندما قتل اعداء الخليفة

بالسم المعزز بالعسل ،هتف قائلا: ان لله جنودا من عسل ..

والهتاف موجه لإيران من واشنطن الى بلاد حوران

انها مرحلة العسل — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) May 8, 2018

العد التنازلي للنظام الإيراني..

ومن جانبه علق السياسي العراقي عوض العبدان قائلاً ” اليوم بدأ العد التنازلي لسقوط النظام الايراني “.

اليوم بدأ العد التنازلي لسقوط النظام الايراني — عوض العبدان (@awadhalabdan) May 8, 2018

اشعال المنطقة..

ومن جهته علق جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق القطرية على قرار ترامب قائلاً إن الرئيس الأمريكي يريد إشعال المنطقة بإلغاء الاتفاق النووي ..

وأضاف في تغريدة رصدتها “وطن”, لا خيار أمام دول المنطقة الا الحوار فيما بينها لوقف الابتزاز الأميركي .. حوار جاد ينهي استغلال الخلافات من قبل أطراف خارجية .. لا خيار أمام دول المنطقة جميعا إلا التعايش ، فلا يمكن إلغاء الجغرافيا أو الإنتفال إلى قارة أخرى ..

#ترمب يريد إشعال المنطقة بإلغاء الاتفاق النووي ..

لا خيار أمام دول المنطقة الا الحوار فيما بينها لوقف الابتزاز الأميركي .. حوار جاد ينهي استغلال الخلافات من قبل أطراف خارجية ..

لا خيار أمام دول المنطقة جميعا إلا التعايش ، فلا يمكن إلغاء الجغرافيا أو الإنتفال إلى قارة أخرى .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 8, 2018

وكان مساعدون في الكونغرس الأميركي أعلنوا أن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا أعضاء الكونغرس بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي.

وسبق أن تداولت صحف ومواقع أميركية وإسرائيلية عزم الرئيس ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي، وقالت إنه قرر إعادة فرض العقوبات المتعلقة باللمف النووي على طهران.

وذكرت نيويورك تايمز أن ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الانسحاب من الاتفاق مع إعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران والتي كانت علقتها في إطار الاتفاق النووي، وإضافة أخرى جديدة.

كما أكد الانسحاب عدد من وسائل الإعلام الغربية مثل “سي إن إن” ووكالة الصحافة الفرنسية وأسوشيتد برس، وكذلك التلفزيون الإسرائيلي الذي قال إن الحكومة الإسرائيلية على علم بقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي.