أبدى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة, فرحة عارمة بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الايراني, مؤكداً دعم البحرين لهذا القرار و”تأييده”.

وقال وزير خارجية البحرين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, ” موقف قيادي كبير من الرئيس دونالد ترامب لصالح أمن و استقرار العالم بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني و تشديد العقوبات على النظام الإيراني ، و البحرين تؤيد و ترحب “.

موقف قيادي كبير من الرئيس دونالد ترامب لصالح أمن و استقرار العالم بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني و تشديد العقوبات على النظام الإيراني ، و البحرين تؤيد و ترحب https://t.co/mxg0BfpGqI — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) May 8, 2018

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء, انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، موقعاً في الوقت ذاته على مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على النظام الإيراني، وستكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها. حسب قوله.