أبدى وزير خارجية , فرحة عارمة بالانسحاب الأمريكي من الايراني, مؤكداً دعم لهذا القرار و”تأييده”.

 

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “وطن”, ” موقف قيادي كبير من الرئيس لصالح أمن و استقرار العالم بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني و تشديد العقوبات على النظام الإيراني ، و البحرين تؤيد و ترحب “.

 

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء, انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، موقعاً في الوقت ذاته على مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على النظام الإيراني، وستكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها. حسب قوله.

 