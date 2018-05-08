هزت انفجارات قوية، مساء الثلاثاء، ريف العاصمة السورية، دمشق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام.

وفي الوقت ذاته أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين إسرائيليين ودمرتهما في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وأكدت وكالة الانباء السورية أن الدفاعات الجوية تصدت للصاروخين وتم تدميرهما.

ولم يصدر عن الجانب الاسرائيلي تعقيب فوري حول الموضوع.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هاجم العديد من المواقع العسكرية السورية وأخرى قالت إنها قواعد لـ “حزب الله” اللبناني وإيران.

وآخر تلك الهجمات، قيام الجيش الإسرائيلي، في الـ 10 شباط/فبراير بسلسلة غارات جوية على عدة مواقع سورية، تخلّلها إسقاط إحدى مقاتلاته من طراز “اف 16” بعد استهدافها من قبل الدفاعات الجوية السورية فوق منطقة الجليل الأسفل في شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن فتح الملاجئ في المستوطنات والقرى العربية في الجولان السوري المحتل بادعاء رصد تحركات لقوات إيرانية في الجانب السوري من هضبة الجولان ومدينة صفد، وأصدرت أوامر تجنيد الاحتياط (الأمر رقم 8).

وقال الجيش إن الأوامر صدرت في أعقاب رصد هذه التحركات وورود معلومات استخبارية عن نية إيران إطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل، دون تحديد موعد لذلك، وأن الملاجئ فتحت من باب الاحتياط حاليا بحسب موقع “عرب 48”.

وجاء في بيان الجيش أنه اتخذ هذا القرار في أعقاب رصد عدد من التحركات المشبوهة من قبل القوات الإيرانية في سوريا، وأنه قرر كذلك رفع حالة التأهب وتعليمات الأمن وحماية المواطنين، وحث السلطات المحلية في مستوطنات والقرى العربية بالجولان على فتح الملاجئ.