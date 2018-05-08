أعلن الجيش الاسرائيلي انه طلب من السلطات المحلية في هضبة الجولان المحتلة ان تفتح وتحضر الملاجئ المضادة للصواريخ بسبب “انشطة غير مألوفة للقوات الإيرانية في سوريا” في الجهة الاخرى من خط التماس.

وجاء هذا الاعلان قبيل إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراره بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “من جهة اخرى، تم نشر منظومات دفاعية كما ان القوات الإسرائيلية في حالة استنفار قصوى في مواجهة خطر هجوم”.

واضاف ان “الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة مختلف السيناريوهات ويحذر من ان أي اعتداء على إسرائيل سيستدعي ردا شديدا”.