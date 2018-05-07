شن سليمان شلولها شيخ مشايخ جزيرة “سقطرى” اليمنية، هجوما عنيفا على الإمارات ومحمد بن زايد، ردا على الأزمة الأخيرة واحتلال القوات الإماراتية في اليمن لجزيرة “سقطرى” والسيطرة على المنشآت والمرافق الحيوية هناك.

وأكد “شلولها” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن)، أنه زار الإمارت والتقى قيادات كبيرة حتى محمد بن زايد.

وأضاف مهاجما الإمارات:”اكتشفت ان الإمارات مجرد قفاز متسخ يستخدمها النظام العالمي لنقل أمراضه وخباثته، وقاذوراته وتوزيعها على الشرق الأوسط كافة، الإمارات مجرد واجهة للقيام بدور العاهرة التي تبيع شرفها وتمتع الداعرون والخونة إرضاءاً لسيدها”

زرت الامارت والتقيت قيادات كبيرة حتى محمد بن زايد وجدته واكتشفت ان الإمارات مجرد قفاز متسخ يستخدمها النظام العالمي لنقل أمراضه وخباثته، وقاذوراته وتوزيعها على الشرق الاوسط

كافة، الإمارات مجرد واجهة للقيام بدور العاهرة التي تبيع

شرفها وتمتع الداعرون والخونة إرضاءاً لسيدها pic.twitter.com/RyQV6OXHhr — الشيخ سليمان شلولها شيخ سقطرى (@soktraV) May 7, 2018

وتابع شيخ مشايخ سقطرى:”من خلال زياراتي للامارات وجدتها بالأصل محتلة وتلك الأبراج العاجية التي تراها أنت، إنما هي بالفعل مكاتب لأذرع الاستخبارات بالمنطقة .ومقار للماسونية العالمية التي تديرالعالم بكل قذارة،لايغرك منظرها الذي يوحي لك بأنه جميل وحضاري .هو عبارة عن بيت عنكبوت نتن ممتلئ بالحقارة والدناءة”

من خلال زياراتي للامارات وجدتها بالأصل محتلة وتلك الأبراج العاجية التي تراها أنت

إنما هي بالفعل مكاتب لأذرع الاستخبارات بالمنطقة .ومقار للماسونية العالمية التي تديرالعالم بكل قذارة،لايغرك منظرها الذي يوحي لك بأنه جميل وحضاري .هو عبارة عن بيت عنكبوت نتن ممتلئ بالحقارة والدناءه — الشيخ سليمان شلولها شيخ سقطرى (@soktraV) May 7, 2018

وخص “شلولها” أبوظبي وفسادها بالذكر قائلا:”خلال زياراتي ابوظبي وحدتهامستنقع لكل شذوذ ومزبلة لكل لصوص العالم الذين يغسلون أموالهم المنهوبة هناك.”

وأكمل:”الإمارت تُعد من ناحية القذارة والحقارة والنجاسة،والعمالة والخساسة أشّدُ اتساخاً من اسرائيل”، موضحا:”اسرائيل واضحة ومكشوفة والإمارات تغطي جرائمها وحقارتها وعمالتها ونجاستتها بناطحات السحاب”

خلال زياراتي ابوظبي وحدتهامستنقع لكل شذوذ ومزبلة لكل لصوص العالم الذين يغسلون أموالهم المنهوبة هناك.الإمارت تُعد من ناحية القذارة

والحقارة والنجاسة،والعمالة والخساسة أشّدُ اتساخاً من اسرائيل

اسرائيل واضحةومكشوفة

والإمارات تغطي جرائمها وحقارتها وعمالتها ونجاستتها بناطحات السحاب — الشيخ سليمان شلولها شيخ سقطرى (@soktraV) May 7, 2018

واختتم شيخ الجزيرة اليمنية محل الأزمة تغريداته بالقول:”يجب أن يعييَ الكثير من الناس حقيقة من تكون الإمارت، ويجب ان يعي هادي وبن دغر وسلطة سقطرى ان أي طرف تحرض ضده الإمارات هو الطرف الصحيح وعلى الحق بلا أدنى شك..!#سقطرى_يمنية_شرعية”

يجب أن يعييَ الكثير من الناس حقيقة من تكون الإمارت، ويجب ان يعي هادي وبن دغر وسلطة سقطرى ان أي طرف تحرض ضده الإمارات هو الطرف الصحيح وعلى الحق بلا أدنى شك..!#سقطرى_يمنية_شرعية — الشيخ سليمان شلولها شيخ سقطرى (@soktraV) May 7, 2018

وعلى وقع التوتر بين الحكومة الشرعية اليمنية والقوات الإماراتية في جزيرة سقطرى الإستراتيجية، تتسارع وتيرة الأحداث هناك في مشهد يرى مراقبون أنه يعمق الأزمة بين الحكومة والتحالف العربي الذي يعلن أنه يخوض حربا لإعادة الشرعية لها.

قصة التوتر الأخير بدأت نهاية الأسبوع الماضي عندما وصلت طائرات عسكرية إماراتية فجأة إلى مطار سقطرى، تزامنا مع زيارة كان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر يقوم بها على رأس وفد مكون من عشرة وزراء.

وطردت القوات الإماراتية القوة اليمنية المتمركزة في المطار، وانتقلت بعدها للسيطرة على ميناء سقطرى ورفعت العلم الإماراتي على بوابته، الأمر الذي اعتبره مصدر حكومي يمني “بالعمل العدائي”.

ووصفت مصادر يمنية الخطوات الإماراتية التي تمثلت في “احتلال” المطار والميناء وما رافقها من ممارسات؛ بأنها “شكلت إهانة للشرعية اليمنية”.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قد أصدر بيانا السبت، نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، اعتبر فيه الوجود العسكري الإماراتي في سقطرى، وسيطرة القوات الإماراتية على الميناء والمطار، أمرا غير مبرر.

من جانبها، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية بأن الحكومة اليمنية الشرعية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي تدرس طرد الإمارات من تحالف دعم الشرعية، وذلك في أعقاب الأزمة التي فجرتها أبو ظبي باحتلالها لجزيرة سقطرى خلال تواجد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر فيها.

وقال مسؤول يمني للوكالة إن حكومته تدرس بعث رسالة إلى الأمم المتحدة تطالب بطرد الإمارات من التحالف العربي، في وقت انتهى الاجتماع الأول بين اللجنة السعودية والحكومة اليمنية بأرخبيل سقطرى اليمنية دون نتائج، وذلك عقب نشر الإمارات المئات من قواتها في الجزيرة دون موافقة الحكومة اليمنية.

وأضاف المصدر أن اللجنة السعودية غادرت سقطرى بالفعل، وأن الحكومة اليمنية أبلغت اللجنة السعودية بضرورة مغادرة القوات الإماراتية الأرخبيل.