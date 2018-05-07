سخطا من الحالة التي وصل لها العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003 وتولي مجموعة من الطائفيين الحكم وما تبعه من فساد، اعترف النائب الشيعي في مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، بأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كان رجلا غير عادي يستحق أن يكون رئيسا حقيقيا للعراق.

وقال “علي” مقابلة تلفزيونية إن “صدام حسين حكم العراق فعليا منذ 1968 حتى 2003، حيث كان الساعد الأيمن للرئيس أحمد حسن البكر في الفترة ما بين 1968 و1979”.

وأوضح النائب الشيعي المدني أن “القادة الذين جاؤوا من بعده لا يستحقون قيادة البلاد”، لافتا إلى أن “صدام حسين رجل غير عادي بكل معنى الكلمة، فهو يستحق أن يكون رئيس دولة ودكتاتورا ومستبدا وأي شيء”.

ولفت إلى أن “من جاء بعد حكم صدام حسين، يحاولون تقليده، وكنت لا أعير لأي أحد منهم اهتماما وأحتقرهم في أيام المعارضة العراقية، ولم أتوقع أنهم سيحكمون البلد”.