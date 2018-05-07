هاجم تمساح ضخم عروساً من زيمبابوي أثناء تنزهها على متن قارب صغير بجوار نهر مع خطيبها، بمدينة بولاوايو (جنوب غرب)، قبل أيام من حفل زفافهما، عندما قفز عليها وعضها من ذراعها اليمنى، ونتيجةً لذلك فقدت معظم ذراعها.

وحاول “جامي فوكس”، خطيب العروس “زانيل نادلوفو” إنقاذها من فك التمساح الذي تركها وعاد إلى الماء، في الوقت الذي أصيبت فيه زانيل بنزيف حاد وتم نقلها إلى المستشفى، حيث نجح الأطباء في إنقاذ حياتها لكنها خسرت معظم ذراعها.

ورغم فقدان العروس جزءًا كبيرًا من ذراعها، إلا أنها أصرت على المضي قدمًا في حفل الزفاف، وتم ذلك في كنيسة تابعة للمستشفى، وظهرت وذراعها الأيمن ملفوفاً بضمادات.