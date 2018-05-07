شقيقان أحدهما قطري والآخر سعودي فرّق بينهما حصار قطر فالتقيا في الكويت

في واقعة مؤثرة ومؤلمة تكشف عما تسببت به دول الحصار من تفتييت لأواصر الأخوة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشقيقين أحدهما يحمل الجنسية القطرية والآخر يحمل الجنسية السعودية فرقتهما الأزمة الخليجية ولم يستطع أحدهما لقاء الآخر.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تمكن الشقيقان الطاعنان في السن من الإلتقاء ببعضهما البعض في الكويت، وذلك في أعقاب منع دول الحصار مواطني قطر من دخول أراضيها ومنع مواطنيها من الذهاب إلى قطر.

وأظهر الفيديو اللقاء الحميمي الذي جمع الشقيقان وتبادلهما الأحضان التي امتزجت بالدموع والتأثر الشديد.

وكانت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد أعلنت فجر يوم 5يونيو/حزيران من العام الماضي عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بزعم ارتباط قطر بعلاقات مع إيران في أعقاب اختراق وكالة الأنباء القطرية وتلفيق تصريحات حول هذا المضمون ونسبها لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومع قطع العلاقات، أصدرت دول الحصار قرارات بقطع خطوط المواصلات بينها وبين قطر سواء برية أو جوية أو بحرية، ومنعت مواطنيها من السفر إلى قطر ودعوة من تواجد منهم هناك بالعودة فورا.

كما أمهلت الجالية القطرية مهلة 14 يوما لمغادرة أراضيها، وهو الأمر الذي تسبب بأزمة إنسانية كبيرة خاصة وأن العديد من العائلات الخليجية ترتبط بعلاقات نسب ومصاهرة فيما بينها.