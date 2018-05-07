تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لموكب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة خاصة غير معلنة لسلطنة عمان مساء الاثنين.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر موكب أمير قطر في أحد الشوارع السريعة في محافظة صفار التابعة لولاية ظفار.

شاهد بالفيديو: وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى صلالة،

مساء اليوم، وعلى رأس وفد كبير في زيارة غير معلنه عنها مسبقاً متجهاً

الى ميناء صلالة لتعاون المشترك مع السلطنة… pic.twitter.com/CgIJGYkMDh — ظفار لايف (@DhofarLive) May 7, 2018

وفي أعقاب تداول الفيديو والأنباء عن الزيارة، دشن الناشطون العمانيون هاشتاجا بعنوان:”#أهلاً_بتميم_المجد_في_صلالة”، عبروا فيه عن ترحابهم بالأمير تميم بن حمد في بلده الثاني سلطنة عمان، مؤكدين على عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

#اهلا_بتميم_المجد_في_صلاله

مليون مرحبا بأمير قطر 🇶🇦

مليون مرحبا ب #تميم_بن_حمد🌷

مليون مرحبا ب آل ثاني👍

مليون هلا ومسهلا في بلادكم عمان — п̵нмdσσн (@d23666525) May 8, 2018

#أهلاً_بتميم_المجد_في_صلالة

مليار ترحيب بتميم المجد في صلاله

وكل الأخوة القطريين — العُماني أبن الكرام (@pfBBzSaFIl6xDnM) May 8, 2018

#اهلا_بتميم_المجد_في_صلاله

حي الله بحاكم قطر تميم المجد💖💖

الله يحفظه ويعطيه الصحه والعافيه

تشرييييييييييييف💖💖 pic.twitter.com/eYnPzNyB5P — أحمد (@Ahmed_oman_____) May 8, 2018

أهلا وسهلا باأمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم. الله يحييه من ممشاه لين ملفاه في دار قابوس السلام والامان#_تميم_المجد

#اهلا_بتميم_المجد_في_صلاله pic.twitter.com/0Gc4CHMUj7 — هلال العولقي🇴🇲 (@hilal_aloulaqi) May 8, 2018

يامرحبا مليون تردف مليون يامرحبا ترحيب المطر بالشيخ تميم ف بلادك الثاني عمان شرفت ونورت الدار يابوحمد #اهلا_بتميم_المجد_في_صلاله — احمد بن مبارك مسن (@a7med_alkathiri) May 8, 2018

تميم مرحبا بيك مليون وبعدها مليار و بعدها تريليون وبعدها عدد حبات تربها مرحبا بيك

نورت عمان فرحا و خيرا🌹 #اهلا_بتميم_المجد_في_صلاله — خليج عمان (@oxUhxAaAor4lEkv) May 8, 2018

#اهلا_بتميم_المجد_في_صلاله الله يحي تميم داره وبين أهله وربي لقطر وشعبها معزه في قلوبنا غير عن كل شعوب الخليج ❤❤❤❤❤ — المياسه (@KI9BVEHqnSY3nkP) May 8, 2018

يشار إلى أن العلاقات العمانية القطرية توطدت في أعقاب امتناع سلطنة عمان عن المشاركة في الحصار على قطر، وذلك بعدما قررت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث اتخذت كل من السعودية والإمارات والبحرين قرارات بمنع سفر مواطنيها إلى دولة قطر وقررت إغلاق المجال البحري والجوي أمام طائرات قطر وبواخرها.

ويرى محللون سياسيون أن موقف سلطنة عمان الحالي من الأزمة الخليجية يؤكد أنهما تدرك جيداً إمكانية وضعها مكان قطر التي قاطعتها دول الحصار، لا سيما أن سبب قطيعة الإمارات والسعودية والبحرين لقطر يأتي بناء على مزاعم علاقة قطر بإيران وهو ما ينطبق بدرجة كبيرة على سلطنة عمان.

وربما ما يؤكد ذلك هو توتر الموقف الخليجي في الآونة الأخيرة بين كل من السعودية وعمان؛ وظهر ذلك جلياً بعد تجاهل العاهل السعودي الملك سلمان زيارة سلطنة عمان في الجولة الخليجية التي قام بها لجميع دول الخليج فيما عدا عمان، وهو ما ينم عن شدة التباين في وجهات النظر بين كل من الرياض ومسقط في قضايا مؤثرة ويأتي في مقدمة هذه القضايا الملف الإيراني وأيضاً مقترح الاتحاد الخليجي، إضافة إلى ذلك محاولة سلطنة عمان الابتعاد بنفسها عن التحالف العربي الخليجي الذي مثّل “عاصفة الحزم”.