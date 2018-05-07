في أول قرار عسكري له بعد عودته عقب الأزمة الصحية الكبيرة التي تعرض لها قبل فترة، أعلن الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر اليوم، الاثنين، ما وصفه بـ”ساعة الحسم” لتحرير منطقة درنة الليبية من الإرهاب.. حسب قوله.

وقال “حفتر” في كلمته خلال احتفال بتخريج دفعة جديدة من قواته: “إن ساعة الصفر لتحرير درنة دقت”.

وأضاف أن قواته “تدك حاليا معاقل الإرهابيين بالمدينة”، مشيرا “سيتم تحرير درنة حتى لو كلف ذلك إخلاء المدينة من المدنيين”.

وأعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم أن قوات حفتر سيطرت على مواقع جديدة في مدينة درنة شرقي البلاد.

ووصل “حفتر” أواخر أبريل الماضي، إلى مطار “بنينة” في بنغازي، وسط استعدادات عسكرية وأمنية كبيرة.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا لحفتر في أول ظهور له عقب شائعات وفاته بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، حيث كشف حقيقة مرضه ووضعه الصحي أمام حشد من الحضور.

وبحسب الفيديو الذي أذاعته قناة “الحدث الليبية” المقربة من الجنرال الليبي أمام جمع من العسكريين أواخر أبريل الماضي، قال “حفتر”: “إننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال”.

وعن وضعه الصحي، قال:”أطمئن الجميع أنني بصحة جيدة، ولست مسؤولا بالرد عن الترهات التي أطلقتها جماعات كانت تعتقد أنها تصل لمرادها.”

ويعد هذا أول ظهور إعلامي له منذ أسابيع، عقب جدل كبير أثير حول تدهور حالته الصحية، والبحث عن بديل له.