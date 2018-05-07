يبدو أن الرز السعودي قد وصل متأخرا للإعلامي المصري يوسف الحسيني الذي كان من أقوى وأشرس المهاجمين للسعودية وملكها وشعبهاـ ليعلن فجأة تحوله من النقيض إلى النقيض.

وفي هذا الإطار، وجه الإعلامي يوسف الحسيني اعتذارًا للشعب فضلاً عن تقديمه رسالة شكر لهم على حسن الاستضافة، مشيرًا إلى أنهم شعب كريم ومحترم، على حد قوله.

وأعرب “الحسيني” خلال تقديمه برنامجه “نقطة تماس”، المذاع عبر فضائية “ON Live”، عن سعادته البالغة، مِن حسن ضيافة الشعب السعودي له، بعدما توجه الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية، تحديدًا ما بين مكة والمدينة، لأداء العمرة بصحبة زوجته.

وأشار “الحسيني” أنها كانت تعد المرة الأولى له لزيارة المملكة العربية السعودية، مشددًا على ما تمناه وقتئذ، بالبقاء دومًا هناك أمام الكعبة المشرفة، مؤكدًا تعلق قلبه بالمكان كله.

وأوضح “الحسيني” أنه وجد أن من الواجب عليه تقديم اعتذار للسعودية؛ من باب الإنصاف والمراجعة، على الهجوم الذي شنه عليهم، من قبل، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الحلقات من برنامجه الأسبق “السادة المحترمون”، مشددًا على أنه وجد شعب السعودية يتسم بكثير من الصفات الحسنة، منها اللطف والاحترام والود والتواضع والكرم.

وفي سياق متصل، روى “الحسيني” تفاصيل استقباله في الفندق بمكة، الذي كان حاجزًا فيه، حيث تقابل مع الشخص السعودي المسئول هناك، والذي رَحب به عندما تأكد من كونه المذيع يوسف الحسيني، على عكس ما توقعه “الحسيني” من معاملة سيئة، مشيرًا إلى ما قاله له:”أهلاً بيك، نورت السعودية، وإن شاء الله عمره مقبولة”.

وتمنى “الحسيني” أن يقبل الشعب السعودي هذا الاعتذار منه، مشيرًا إلى أن حُسن المعاملة التي تلقاها، ممن كانوا يعرفونه في مكة أو المدينة، جعلته يخجل مما قاله سابقًا، ويصمم على تقديم الاعتذار لهم، منوهًا عن أمنياته لتكرار الزيارة وأداء العمرة مرة ثانية أو أداء فريضة الحج عن قريب.

وكان آخر هجوم للإعلامي المصري الموالي للنظام يوسف الحسيني على السعودية هو سخريته من تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الدفاع التي قال فيها إن جزيرتي تيران وصنافير ” سعوديتان”, واصفا إياه بـ”الولد”, في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف الحسيني في تغريدته التي أطلعت عليها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها مؤخرا قائلاً ” #تيران_وصنافير_مصرية يا ابني#تيران_وصنافير_مصرية و مش هنسيبها يا ابني #تيران_وصنافير_مصرية بالتاريخ والجغرافيا و القانون و بدمنا يا .. ولد “.