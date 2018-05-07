بلغة مهزوزة وارتباك واضح إثر الكشف عن مخططات أبو ظبي القذرة نحو اليمن وخاصة جزيرة سقطرى، لم يجد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش شماعة يلقي عليها موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ضد بلاده ومخططاتها إلى شماعة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حملة الإخوان المسلمين ومن يقف ورائهم في التواصل الإجتماعي ضد دور الإمارات في اليمن مريبة، قلة من الحسابات الحقيقية ومئات الحسابات الوهمية وبعضها لم يسبق له التغريد، ليجرب هؤلاء التصدي للحوثي بدلا من التعرض للتحالف”.

حملة الإخوان المسلمين ومن يقف ورائهم في التواصل الإجتماعي ضد دور الإمارات في اليمن مريبة، قلة من الحسابات الحقيقية ومئات الحسابات الوهمية وبعضها لم يسبق له التغريد، ليجرب هؤلاء التصدي للحوثي بدلا من التعرض للتحالف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 7, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: ” محاولة خلق رأي عام عبر الحسابات الوهمية تخصص إخواني بإمتياز، وهو كذلك تخصص المرتبك، ويبقى أن التضحية الحقيقية لليمنيين الشرفاء وللتحالف العربي هي التي ستدحر التمرد الحوثي بعيدا عن إنتهازية الإخوان المعروفة”.

محاولة خلق رأي عام عبر الحسابات الوهمية تخصص إخواني بإمتياز، وهو كذلك تخصص المرتبك، ويبقى أن التضحية الحقيقية لليمنيين الشرفاء وللتحالف العربي هي التي ستدحر التمرد الحوثي بعيدا عن إنتهازية الإخوان المعروفة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 7, 2018

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد شنت مساء الأحد هجوما على رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، وجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الخارجية الإماراتية إن “بيان رئيس الوزراء اليمني لا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها أبوظبي ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه”.

وتابعت أنها”تستهجن إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية”، في إشارة إلى أزمة جزيرة سقطرى.

وأضاف البيان: “هذه الحملات المغرضة يقودها الإخوان المسلمين فيما يتعلق بجزيرة سقطرى تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للحوثيين”.

وختم البيان زعم الإمارات بأن لا مطامع لها في اليمن.